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Пламна гора до Рилския манастир, гасят пожара и с дрон

30 август 2026, 17:48 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пламна гора до Рилския манастир, гасят пожара и с дрон

Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) на фейсбук страницата си, цитирани от БТА. По първоначална информация се предполага, че огънят е вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ. На място са служители на Природен парк “Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“. Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара. По информация на пожарната се подготвя използването на дрон със специализирана 80-литрова система за пускане на вода, посочиха от ЮЗДП. Още: Над 1000 дка гора унищожи пожарът в Сакар

Няма опасност за горския фонд

Снимка Министерски съвет

От държавното предприятие призоваха всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Да не палят огън в гората и в близост до горски територии, а при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112. Още: Военен хеликоптер помага за овладяването на горския пожар във Враца

Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок, предупредиха от ЮЗДП. 

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Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. Няма опасност да бъде засегнат горски фонд, посочиха от ОД на МВР. Още: Гори гората над Свети Влас

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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