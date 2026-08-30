Ливърпул финализира един от най-скъпите трансфери в цялата история на футбола

Ливърпул е на крачка от един от най-мащабните трансфери в цялата история на футбола, след като финализира споразумението с Пари Сен Жермен за привличането на френската звезда Брадли Баркола. 23-годишният нападател вече получи разрешение да пътува за медицински прегледи, след което се очаква да подпише петгодишен договор с "червените". Сделката е на стойност до 123 милиона паунда и превръща Баркола във втория най-скъп футболист в историята на клуба след Александър Исак, както и в петия най-скъп футболист в историята на футбола, като пред него са още Неймар, Килиан Мбапе и Усман Дембеле.

Брадли Баркола се превръща в петия най-скъп трансфер в историята

Ливърпул ще плати 106 милиона паунда фиксирана сума, а още 17 милиона могат да бъдат добавени под формата на бонуси, зависещи от индивидуални и отборни постижения. Така трансферът може да достигне 123 млн., докато рекордът на "червените" остава 125 млн. за Исак. Първоначално ПСЖ е настоявал за около 145 млн., но след продължителни преговори двата клуба са постигнали компромис.

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Баркола беше основната трансферна цел на Ливърпул през цялото лято. Френският национал е дал съгласието си за преминаване на "Анфийлд" още преди месец, а личните му условия вече са договорени. Той остава с два сезона от договора си с ПСЖ, но клубът го извади от състава в началото на сезона, след като атаката му се подсили с нови имена.

Привличането на Баркола е пряко свързано с огромната промяна в атаката на Ливърпул след раздялата с Мохамед Салах. 23-годишният французин е идентифициран като основната фигура, която трябва да даде нова скорост и индивидуална класа по фланга. Той обаче предпочита левия фланг, което означава, че пристигането му може да има сериозни последици за бъдещето на Коди Гакпо, който е пред трансфер в Манчестър Сити.

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