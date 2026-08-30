Грандиозен трансфер по оста Ливърпул - Ман Сити: мърсисайдци продават звезда за 85 млн. паунда

Манчестър Сити направи сензационен ход за Коди Гакпо и вече води официални преговори с Ливърпул за трансфера на нидерландския национал. Ситуацията около 27-годишния нападател се промени драматично само за няколко дни, след като "червените" финализираха привличането на Брадли Баркола от Пари Сен Жермен за пакет до 123 млн. паунда Според последните информации Гакпо предпочита именно Манчестър Сити, а сделката вече навлиза в напреднала фаза.

Коди Гакпо иска трансфер на "Етихад"

Според Sky Sports разговорите между двата клуба вече са започнали, а личните условия на футболиста също са предмет на обсъждане. Източник на медията определя потенциалния трансфер като развиващ се в посока Манчестър Сити. Фабрицио Романо от своя страна съобщава, че личните условия между Гакпо и "гражданите" вече са договорени, а Сити подготвя оферта за пакет на стойност около 85 млн. паунда.

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Именно сумата от 85 млн. паунда се очертава като ключова в преговорите. Според актуалните информации Манчестър Сити ще предложи пакет, близък до сумата, която получи от Тотнъм за Савиньо. Все още обаче няма окончателно споразумение между клубовете. Ливърпул е готов да разгледа продажба, но само ако първо намери нов офанзивен футболист, който да компенсира евентуалното напускане на Гакпо.

Трансферът на Баркола е основната причина ситуацията да се промени. Французинът играе предимно отляво – позицията, на която Гакпо най-често действа за Ливърпул. Освен Баркола "червените" разполагат с Рио Нгумоа и Виктор Муньос, а клубът продължава да търси още един флангови футболист. Ливърпул има интерес към Исмаила Сар от Кристъл Палас и Янкуба Минте от Брайтън.

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