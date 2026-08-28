Църковен празник на 29 август: Спазват се няколко важни забрани

В православния календар на 29 август църквата отбелязва Отсичане честната глава на св. Йоан Предтеча и Кръстител. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 29 август

Йоан Кръстител е бил пророк и предшественик на Исус Христос, призоваващ към покаяние и кръщение с вода. Според Евангелието, Ирод Антипа, владетелят на Галилея, е затворил Йоан, защото е критикувал незаконния му брак с Иродиада (съпругата на брат му).

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По време на празненството за рождения ден на Ирод, дъщерята на Иродиада, Саломея, танцувала пред Ирод и той, изумен от танца ѝ, обещал да я възнагради с какъвто и да е подарък. Подтикната от майка си, тя поискала главата на Йоан Кръстител на поднос и Ирод бил принуден да се съобрази.

Обезглавяването на Йоан Кръстител символизира мъченичеството за истината, непоколебимостта във вярата и проповядването на Божието слово. В иконографията главата на Йоан Кръстител често е изобразявана на поднос или в ръцете на ангел. Празникът ни напомня за опасностите от пророческите думи за онези, които са на власт и живеят според собствените си интереси.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 29 август

Топъл и слънчев ден означава, че есента ще бъде ясна и суха, а реколтата ще бъде добра. Дъждовният ден вещае дъждовна есен. Мъглата сутрин предвещава студено време и ранни слани.

Какво не бива да правите утре? Тъй като на 29 август се отбелязва мъченическата смърт на Йоан Кръстител, не е обичайно да се празнува весело или шумно на този ден. Препоръчително е да се въздържате от прекомерната консумация на храни и алкохол, както и от забавления, а Църквата съветва да спазвате строг пост.

Народните поверия включват едно предупреждение: човек не трябва да използва нож, особено за рязане на кръгли храни като хляб, зеле или цвекло. Вярвало се е, че по този начин човек ще поеме греховете на убийците на светеца. Червените храни също трябва да се избягват, защото те се свързват с кръвта на светеца.

Какво можете да направите утре? На този ден е добре да отидете на църква или да се помолите у дома. Молитвите трябва да са за душевен мир, здраве и смирение.

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