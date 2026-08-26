Църковен празник на 27 август: Защо не се дават пари назаем утре?

В православния календар на 27 август е празникът на Свети Пимен. Ето какви са традициите, обичаите и забраните на този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 27 август

Точната дата на раждане на Пимен е неизвестна. Според преданието, той е роден в Украйна през първата половина на IV век. Семейството му е благочестиво и възпитано в християнската вяра. От ранна възраст Пимен се стреми да се дистанцира от светските грижи и да посвети живота си на духовно самоусъвършенстване.

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Младият Пимен решил да стане монах и започнал да подражава на аскетичния начин на живот. Той избрал пътя на отшелника (пустелина) - живот в уединение сред пустините и планините, практика, популярна сред ранните християнски аскети. Целта му била духовно пречистване чрез молитва, пост и строг аскетизъм.

След като се оттегля в пустинята, Пимен започва да живее в сурови условия, често сам, далеч от хора. Неговите героични дела бързо му печелят слава сред местните християни и хората идват при него за духовни съвети, благословии и изцеление. Пимен Велики приема ученици, които се стремят да подражават на аскетичния му начин на живот. Той преподава монашеска дисциплина, молитва и духовно смирение. Неговите ученици продължават традициите на отшелничеството в украинските земи.

След смъртта на свети Пимен мощите му са почитани като свята реликва, а паметта му е запазена в църковните летописи и житията на светците. Църквата го почита като свят пример за праведен и аскетичен живот.

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Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 27 август

Тихият вятър на този ден вещае суха есен. Ако жеравите отлитат, до средата на октомври ще падне слана. Силни ветрове на този ден, вещаят дъждовен септември.

Какво не бива да правите утре? Народните поверия съветват да не се правят големи покупки, както и да не се правят планове за сватба на този ден, тъй като това може да доведе до провал. Също така е нежелателно да се дават пари назаем, тъй като връщането на дълга ще отнеме много време.

Какво можете да направите утре? В молитвите си към Свети Пимен Велики вярващите молят за вътрешна сила и мъдрост, за подкрепа за справяне с гордостта, за бързо разрешаване на спорове и конфликти. Вярващи молеят светеца още да ги научи на търпение, снизхождение и способност да прощават.

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