Кабинетът "Радев":

Хванаха близо килограм наркотици в столичен квартал

30 август 2026, 17:56 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Хванаха близо килограм наркотици в столичен квартал

При операция на служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Трето Районно управление (РУ) към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са открити и иззети 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса, съобщиха от МВР на сайта си.

На 28 август са предприети действия по получена информация за жена, разпространяваща високорискови наркотични вещества в ж.к. „Младост“. В хода на операцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. На адрес, ползван от нея, наркотиците са били открити и иззети. В жилището са намерени още две електронни везни и работеща машина за вакуумиране, както и банкова карта. Още: Наркотиците в Европа: Все повече, все по-разнообразни и все по-силни

На адреса са установени и 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Тяхната съпричастност към случая се изяснява.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура 37-годишната жена е задържана за до 72 часа. Работата по случая продължава. 

На 25 август Софийският градски съд (СГС) задържа под стража 36-годишна жена, обвинена в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – 33,82 грама фентанил и 6,32 грама метамфетамин. Мярката за неотклонение е определена по искане на Софийската градска прокуратура (СГП), съобщиха от държавното обвинение. Още: Задържаха голямо количество наркотици при две спецакции в София и Ямбол

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наркотици заловен наркотик криминално проявен задържана
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес