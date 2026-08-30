Хванаха близо килограм наркотици в столичен квартал

При операция на служители на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" при Трето Районно управление (РУ) към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са открити и иззети 747 грама амфетамин, 44 грама кокаин, 0,32 грама MDMA (екстази) и тревиста маса, съобщиха от МВР на сайта си.

На 28 август са предприети действия по получена информация за жена, разпространяваща високорискови наркотични вещества в ж.к. „Младост“. В хода на операцията е установена 37-годишна криминално проявена и осъждана жена. На адрес, ползван от нея, наркотиците са били открити и иззети. В жилището са намерени още две електронни везни и работеща машина за вакуумиране, както и банкова карта. Още: Наркотиците в Европа: Все повече, все по-разнообразни и все по-силни

На адреса са установени и 47-годишен криминално проявен мъж и 47-годишна руска гражданка. Тяхната съпричастност към случая се изяснява.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура 37-годишната жена е задържана за до 72 часа. Работата по случая продължава.

На 25 август Софийският градски съд (СГС) задържа под стража 36-годишна жена, обвинена в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества – 33,82 грама фентанил и 6,32 грама метамфетамин. Мярката за неотклонение е определена по искане на Софийската градска прокуратура (СГП), съобщиха от държавното обвинение. Още: Задържаха голямо количество наркотици при две спецакции в София и Ямбол