Голям църковен празник иде утре, 28 февруари, спазват се редица традиции, обичаи и забрани

Утре, 28 февруари, отбелязваме голям църковен празник - празнуваме Тодоровден, известен още в църковния календар като Тодорова събота. Имен ден празнуват всички с имената Тодор, Теодора, Теодор, Тодорка, Божидар, Божидара, и производните. Ето какви са традициите,обичаите и забраните, свързани с този празник.

Традиции и обичаи на Тодоровден

Тодоровден е свързан с мъченика от IV век свети Теодор Тирон. Всяка година празникът се пада на различна дата - зависимост от Великден. Тодоровден винаги се отбелязва съботния ден от първата седмица на Великия пост, затова се нарича Тодорова неделя.

Той е един от най-популярните народни празници в България. Основните традции и обичаи са свързани с конете и затова се нарича също Конски Великден.

Според народните вярвания на Тодоровден Св. Тодор облича девет кожуха и яха коня, след което отива при Бог, за да измоли идването на лятото. Народната традиция повелява на този празник всеки, който има кон, да го изведе и да участва с него в надбягване. Тези надбягвания се наричат кушия или домле.

Мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват ги с мъниста, с пискюли и цветя. Това трябва да се направи при изгрев слънце, след което конете се отвеждат на водопой. По традиция жените омесват обредни хлябове и от тях задължително се дават на конете. Също така се вари жито, което се благославя в църквата.

След това започва конното състезание – кушията. Победителят се награждава - конят обикновено с юзда, а неговият стопанин с риза или кърпа. След това победителят обикаля с коня си всички домове за здраве и берекет.

Трапеза на Тодоровден

Трапезата на Тодоровден е постна, но въпреки това е богата и е украсена с цъфнал дрян, сурови царевични мамули и варено жито. Печена тиква, дюли и зимни круши също се слагат на трапезата освен обредната питка под формата на подкова и вареното жито.

Сервира се и баница с праз. Слагат се още орехови ядки, чесън, супа от гъби, боб и така наречената „тудоровска леща“.

Забрани на Тодоровден

На Тодоровден жените строго спазват най-различни забрани – не трябва да се пере, да се шие, да се преде и да се тъче. Забранено е и носенето на бели дрехи. Забраната за полови контакти също трябва да се спазва стриктно, защото се вярва, че заченатото или роденото през Тодоровата седмица дете ще има свръхестествени качества и може да се превърне във върколак след смъртта си.

