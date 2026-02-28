Църковен празник на 1 март: НЕ правете това, за да не живеете в раздор цяла година

Утре, 1 март, е празникът на Света мъченица Евдокия в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник и какво не бива да правите, за да не живеете в раздор през цялата година.

Църковен празник на 1 март

Света мъченица Евдокия живяла през втори век в град Хелиопол (Сирия). Нейният живот е пример за дълбока духовна трансформация: от живот на грях към святост и мъченичество. Евдокия била езичница и живяла охолен живот, печелейки големи суми пари благодарение на красотата си. Тя продавала тялото си за плътски удоволствия и благодарение на това натрупала значително богатство, но не намерила истинско вътрешно щастие.

Един ден в дома ѝ отседнал старец монах на име Герман. Същата нощ Евдокия го чула да чете Светото писание и се заинтригувала. На сутринта тя започнала разговор с монаха и той ѝ разказал за Христос, покаянието и вечния живот. Тя била поразена от думите му за Страшния съд и възможността за спасение чрез вяра и покаяние.

Дълбоко развълнувана, Евдокия решила да промени живота си. Тя приела свето кръщение и раздала цялото си богатство на бедните. След това постъпила в манастир, където ревностно изпълнявала монашеските си задължения, постейки, молейки се и вършейки много добри дела. Благодарение на духовната си сила и мъдрост, Евдокия по-късно става игуменка на манастира. Бог ѝ дава дара на чудесата - тя започва да лекува болни, да прогонва демони и дори да възкресява мъртви.

Славата ѝ достигнала до управителя на града и езичниците започнали да я обвиняват в магьосничество. Те многократно се опитвали да принудят Евдокия да се отрече от вярата си в Христос, но тя останала непоколебима във вярата си.

По време на преследването на християните, вероятно по време на управлението на император Траян или Адриан (края на първи до началото на втори век), Евдокия е заловена и брутално измъчвана в опит да бъде принудена да се покланя на езически богове. Тя обаче остава непоколебима. В крайна сметка е осъдена на смърт – обезглавяване с меч.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 1 март

Вярва се, че ако вали, лятото ще бъде влажно. Ако денят е топъл, годината ще бъде плодородна. Ако има слана, ще е студено още 40 дни.

Какво не бива да правите днес? Не може да се карате или да спорите, в противен случай ще живеете в раздори цяла година. Не може да перете или да варосвате къщата, за да не отмиете богатството си. Не трябва да се секат дървета, за да не разгневи пролетта.

Според легендата, в нощта на 1 март вещиците събират роса, за да донесат болести на добитъка и хората. За да се предпазят, стопаните на домовете поръсвали дворовете си със светена вода или засаждали осветена върбова клонка в земята. На този ден момичетата гадаели, като хвърляли зърна пшеница във водата – ако зърното потъне, годината ще бъде трудна, но ако плува, тя ще бъде щастлива. Хората вярвали, че от този ден нататък снегът започва да се топи, първите птици започват да пристигат, а мечките се събуждат от зимен сън.

