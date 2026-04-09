Разпети петък: Църковни и народни забрани и обичаи

Разпети петък е ден на скръб за всички вярващи. Именно в петък Христос е бил разпнат на Голгота. „Който се смее в Разпети петък, ще плаче цяла година“, гласи народната поговорка. Християните вярват, че веселието е неуместно в навечерието на Великден и че денят трябва да бъде посветен на молитва и размисъл върху Христовата жертва.

Народни поличби за Разпети петък

Повечето суеверия на Разпети петък се въртят около забрани – в този най-горчив ден за вярващите, много действия е по-добре да се избягват.

Смята се, че някои, дори съвсем обикновени задачи, трябва да се отложат за друг ден.

Не се разрешаваше къпане, чистене, пране или домакинска работа. Всички задължения, свързани с чистотата, трябваше да се свършат на Велики четвъртък. Вярвало се е, че ако се перет дрехи на този ден, по тях ще се появят петна от кръв, докато съхнат.

Градинарството също е забранено. Засаждането на този ден се счита за тежък грях. Ако засадите дърво на Разпети петък, то със сигурност ще умре и нищо няма да расте на негово място в продължение на много години.

Забрани на Разпети петък, Велика събота и Великден: Не правете това, носи нещастие

Църковни и народни забрани

Нарушаването на Великия пост е забранено. Само три дни преди края му, Разпети петък е денят, в който трябва да се спазва най-строг пост. Нашите предци често не са яли нищо друго освен хляб и вода на този ден, почитайки по този начин великата жертва от Христос. Съществува зловещо поверие, че ако се въздържате напълно от храна и вода в петъка преди Великден, ще знаете точния час и причина за смъртта си три дни по-рано.

Празненствата и консумацията на алкохол са забранени. Най-добре е да прекарате този ден у дома, сами със себе си и семейството си. Дори рожденият ви ден или друг важен празник да се падне на Разпети петък, най-добре е да го отпразнувате по друго време.

Интимните контакти също са забранени на този ден - контактът между съпрузи е нежелан и греховен. Според вярванията дете, заченато в Разпети петък, или ще се роди болно, или ще порасне и ще стане престъпник.

Домакинската работа е ежедневна и не бива да се мисли за нея на този ден. Има само едно изключение: приготвянето на великденската трапеза. Ако хлябът и козунакът станат златистокафяви и красиви, това носи щастие и благоденствие. Ако изгорят, пазете се от предстоящи беди.

Разпети петък трябва да бъде посветен на молитва, смирение и оказване на помощ на близките. Препоръчително е да се посещават църковни служби на този ден.

Метеорологични знаци

Нашите предци са правили преценка за реколтата и времето през предстоящата година по времето в Разпети петък. Ако денят е слънчев - зърното ще расте добре. Ако петъкът преди Великден е топъл и ясен, това е знак за слънчева пролет.

Облачното време означава, че ще има много плевели в градината през цялата година. Ако започне да вали - пролетта също ще бъде влажна и дъждовна.

Знаци за бъдещето

Предците ни са разчитали на знаци, които са им позволявали да предскажат не само времето, но и личното си бъдеще. За да направи това, човек е тичал до прозореца след събуждане. Каквото и види първо, е това, което го очаква през следващата година. Ако е птица, това означава приятни познанства и добри новини. Ак е котка, това означава просперитет. Куче означава тъга. Млад мъж означава здраве. Млада жена - до благополучие. Ако види възрастен човек това означава заболяване.

Поличби за здравето и външния вид, свързани с Разпети петък

Вярва се, че на този ден човек не трябва да подстригва, сплита или боядисва косата си, в противен случай може да загуби здравето си.

Нашите предци са приписвали специални сили на пепелта, изгребана от печката на този ден. Вярвало се е, че тя помага за лечение на алкохолизъм, уроки и депресия.

Може ли да се садят зеленчуци на Разпети петък и да се работи в градината

За да се осигури добро здраве през цялата година, парче великденски козунак, изпечен на Разпети петък, се е пазило зад иконите до следващата Велика седмица.

Народен обичаи за просперитет, който се изпълнява на Разпети петък

Съществува поверие, че носенето на 12 свещи от църквата на този ден ще донесе материален просперитет в дома. Те трябва да се поставят из дома и да се оставят да изгорят напълно. Насърчава се и подпомагането на нуждаещите се – доброто дело, извършено от сърце, ще бъде възнаградено в бъдеще.

Суеверия и поличби срещу уроки на Разпети петък

Вярвало се е, че на този ден човек може да определи дали една къща е прокълната или обитавана от духове. За целта е трябвало да присъства на сутрешната служба от началото до края, държейки свещ в ръка. След това угарката от свещта се носи у дома и се пали отново, като се минава с нея през всяка стая. Ако свещта започне да пращи и да отделя черен дим близо до нещо, това е означава, че там се е събрала негативна енергия.

