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Св. Андрей, Архиепископ Критски

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Св. Андрей, Архиепископ Критски
Снимка: iStock

Св. Андрей Архиепископ Критски бил родом от Дамаск, син на благочестиви родители. До седемгодишна възраст бил ням и по чудесен начин, като се причастил, проговорил.

Просиял в дивни добродетели. Съставил Великия покаен канон и други канони и църковни песнопения. Починал около 720 година.

† Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

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