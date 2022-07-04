Св. Андрей Архиепископ Критски бил родом от Дамаск, син на благочестиви родители. До седемгодишна възраст бил ням и по чудесен начин, като се причастил, проговорил.

Просиял в дивни добродетели. Съставил Великия покаен канон и други канони и църковни песнопения. Починал около 720 година. † Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор.

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