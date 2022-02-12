Св. Мелетий Антиохийски

Св. Мелетий, Архиепископ Антиохийски - страдал от еретиците за православната вяра. На три пъти пращан на заточение. Участвал на Втория Вселенски събор Константинополски (381 г.), на който защищавал твърдо православните истини. Починал преди закриването на събора.

На същия ден - св. Антоний, Архиепископ Цариградски - подвизавал се в благочестие. Починал в 880 година Св. свещеномъченик Власий, епископ Севастийски Свещеномъченик Власий, епископ Севастийски живял в областта КападокияРечник - Мала Азия и бил епископ на град Севастия. По време на жес... Прочети повече † Траянополский епископ Иларион, Пространен православен месецослов, изд. Тавор. Сохранени до наше време са една беседа на св. Мелетий за единосъщния Син Божи с Бог Отец и негово писмо към император Йовиан за изповядването на Светата Троица. Мощите на св. Мелетий били пренесени от Константинопол в Антиохия.

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