Църковен празник на 17 ноември: Поличбите, които вещаят лош късмет

17 ноември е празникът на Григорий, епископ Неокесарийски , в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 17 ноември

Св. Григорий е роден около 213 г. в град Неокесария, разположен в историческата област Понт в днешна Турция. Той произхожда от богато езическо семейство, което се придържа към традиционните религиозни вярвания. При раждането си получава името Теодор.

Родителите му се стремели да му осигурят добро образование и да го подготвят за успешна кариера. Затова го записали да учи философия, реторика, литература и право. Първоначално бъдещето му било предвидено в държавното управление или правните дела, но запознаването му с християнското учение постепенно променило плановете му.

След смъртта на баща си, Григорий и брат му Атенодор пътуват до Кесария в Палестина, за да продължат обучението си. Но срещата им с известния християнски мислител Ориген се оказва повратна точка в живота им.

Григорий се увлича от християнското учение и решава да се посвети на него. Той остава ученик на Ориген около пет години. През това време усвоява Светото писание, задълбочава познанията си по философия и теология и се научава да обяснява християнските истини с аргументи.

Около 240 г. Григорий става епископ на Неокесария. Според църковното предание, епископ Федим от Амасия го ръкополага на тази длъжност, виждайки в младия богослов способен проповедник и духовен наставник.

Според преданието, до края на живота на светеца ситуацията в града се е променила значително: броят на християните е нараснал значително, докато езическата общност е намаляла. Известно е сведение, че към момента на смъртта на Григорий в Неокесария са останали само 17 езичници. Този контраст със 17-те християни символизира мащаба на неговата мисионерска дейност.

Сутрешната мъгла на този ден предвещава затопляне. Сланата по дърветата означава, че наближават силни студове.

Какво не бива да правите на 17 ноември? Според народните поличби на този ден е по-добре да се избягват дълги пътувания - по възможност предците ни са ги отлагали, заради вярването си, че това вещае лош късмет. Те също така да се въздържали от смяната на прическата си, подстригването на косата и хваленето с постиженията си пред хора, на които не са имали доверие.

Какво можете да правите на 17 ноември? Вярващите се обръщат с молитви към Свети Григорий Чудотворец, молейки се да получат Божията помощ в най-трудните житейски ситуации. Вярващите търсят неговата защита и подкрепа от светеца при болест, както и за преодоляване на житейските предизвикателства.

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