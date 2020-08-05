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Св. мъченик Евсигний

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Св. мъченик Евсигний
Снимка: БГНЕС
Св. Евсигний, родом от Антиохия, бил войник и служил при царете Диоклетиан, Максимиан, Константин Велики и синовете му. Той бил съветник на мъченик Василиск, който пострадал в 308 г. и описал смъртта му. Цели 60 години прекарал във войската. Службата оставил в царуването на Констанций. Тогава се върнал в Антиохия и доживял до времето на Юлиан Отстъпник.

Когато Юлиан дошъл в Антиохия, случило се, че двама езичници в спор помежду си помолили Евсигний да ги спогоди. Старецът разгледал спора по справедливост, но признатия за неправ обвинил Евсигний пред царя, че е християнин. Царят повикал Евсигний при себе си и Евсигний го изобличил за отстъпничеството му от Христа. Той прославил християнството и цар Константина. Юлиан заповядал да го обезглавят.

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© Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

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