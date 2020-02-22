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Св. преподобни Атанасий Изповедник

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Св. преподобни Атанасий Изповедник
Снимка: Actualno
Преподобният Атанасий се родил в град Константинопол от благочестиви родители. Те живеели богоугоден живот и били много богати. От дете той се отличавал с благоговейно настроение на душата и любима мечта на младостта му била да прекара живота си в монашеско звание. Затова след достигане на пълнолетие той се отдалечил в една от Никомидийските обители и там приел монашеско пострижение. В монашеските си подвизи преподобният достигнал такава висота, че с благочестието си станал известен на самия император.

По време на царуването на Лъв Иконоборец срещу преподобния бил направен донос, че почита светите икони и бил подложен на различни мъчения, претърпял тежки изгнания и понесъл много страдания, но останал непоколебим. Запазвайки до края на живота си православната вяра, той преминал при Господа.

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3 Коментара

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  • Анонимен 2 Анонимен преди 1 час Профил на трол?
    Който страда за ГОСПОДА ще получи награда от НЕГО на Небето, а който страда за иконите би трябвало да получи награда от тях. Интересно каква.
    отговор : 0 !
  • Анонимен 1 Анонимен преди 1 час Профил на трол?
    Слово от БОГ:........ КАЖИ НА МОИТЕ ДЕЦА ДА БЯГАТ ОТ ЦЪРКВИТЕ НА ВАВИЛОН! Тези, които спазват Сабат, създаден от човека. О, има толкова малък остатък в МОИТЕ църкви. Казват, че са МОИ църкви, но дори не принадлежат на МЕН. АЗ казах на МОИТЕ хора, МОИТЕ истински могъщи воини да бягат. Не може ли МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ (Свети Дух) да влезе в тях, докато седят в собствените си домове? Наистина, АЗ ви виж още ›› казвам това, злите станаха по-зли, но МОЕТО помазание стана по-силно в благочестивите хора. Защото демоните бяха развързани и къде е мястото, където отиват? Те пълнят пейките, застават зад олтарите, зад подуимите. Те стоят там, надули се от гордост. Казват, аз имам милиони, които ме следват. Те се хвалят със себе си по телевизията, но АЗ ви казвам истината, МОЯТ Дух не е в тях. Бягайте деца, бягайте, бягайте, бягайте, защото МОЯТ съд започва с дома на ЯХУВЕХ( ЙЕХОВА). Църквите, които преди са принадлежали на МЕН, сега ви давам инструкции: „Бягайте от тях“. О, малките отиват в тези църкви, само за глътка млякото от МОЕТО Слово. Те не разбират, че зад амвоните в много от тези църкви стои мъж или жена, изпълнени с духа на сатана. Младежките пастори, лидери на поклонение, о, толкова са изпълнени с духа на сатана. О, АЗ скърбя и плача за онези, които по-рано започнаха да МЕ следват и да се покланят на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, които се молиха на Исус Христос, които започна по правия път; но когато дойдат неприятности и дойдат изпитания и те се нуждаят от още МОЕ помазание, те се обръщат към организирана църква, където МОЕТО помазание не може да бъде намерено, защото Помазанието е което унищожава хомота и робството, което освобождава пленниците. Но вместо това те се обръщат към организирана църква, обръщат се към религията, търсят МЕ на мъртви места, като гробища, това е, което АЗ наричам тези семинарии, тези гробища. Но МОИТЕ най-мощни воини не се намират там и АЗ изпращам МОИТЕ най-мощни воини да намерят малките агнета и да ги доведат при МЕН. Затова Деца МОИ, предупредете ги. Идете и намерете МОИТЕ малки агнета и предупреди МОИТЕ овце, защото злите пастири са под МОЯ гняв; тези, които не предупреждават, че АЗ съм не само БОГ на Любовта, АЗ съм и БОГ на Гнева. АЗ само веднъж бях АГНЕ, а сега се връщам като Лъв от племето на Юда. Тъй както бичувах среброменителите и обърнах масите им, така АЗ ще го направя отново. Но църквите няма да останат; пасторите няма да останат живи, защото АЗ ревнувам МОИТЕ агнета и МОИТЕ овце. Преди да паднат Кристалните Катедрали, тези, които са били построени със сребро и злато, АЗ, ЯХУШУА, ще прогоня овцете и агнетата от това място; онези, които принадлежат на МЕН, които са пълни с МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. АЗ ще ги помажа за да са мощни воини и те ще унищожат портите на Ада в Името на ЯХУШУА. Те ще пуснат пленените на свобода в Името на ЯХУШУА. Те ще извършат изцеления в името на ЯХУШУА..... О, но в толкова много църкви, в толкова много храмове те дори не позволяват на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ да влезе. Движение на ДУХА няма. Изгонват всички истински пророци и апостоли. Угасват МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. МОИТЕ пророци дори трябва да имат разрешение да пророкуват. Горко на вас, зли пастири. Горко на вас, зли пастори. Вие учите МОИТЕ хора на лъжи. Дори не ги учите на истинския Шабат (събота). Ще им кажете, че всеки ден ще е добре. Но АЗ ви задавам въпрос: което беше достатъчно добро за Твореца, не е ли достатъчно добро за вас? И така, бягайте, малки Овце и малки Агнета. Тези, изпълнени с МОЕТО помазание и МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ, бягайте от църквите на Вавилон, за да не могат да ви хванат. Бягайте от ледените мавзолеи. Така АЗ мога да ви напълня с ОГЪНЯ на МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ; защото Вавилонските Църкви казват, че една религия е като друга, че БОГ е само любов, една единствена всемирна религия е следващата стъпка към антихриста. О, вярно е, АЗ имам няколко църкви, О, но толкова малко са напълнени с МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ. Толкова малко са изпълнени с МОЯТА любов, затова много малко проповядват истината, никоя неделна църква няма да го направи. Сега АЗ говоря на хората вътре в тях, сега отидете при пасторите си и им кажете истината. Припомнете им Десетте Заповеди, които АЗ ви дадох. Напомнете им, че Шабат (събота) е създаден от създаването, когато АЗ създадох този свят. Тогава този пастор ще бъде отговорен, учи ли събранието на истината. ЯХУШУА се завръща в Шабат (събота). Ще бъдете ли петте мъдри девици или петте глупави девици? АЗ не идвам за непокорна Невеста. Има квалификация, за да станете МОЯ Невеста. О, как АЗ скърбя и как АЗ плача за онези, които мислят, че принадлежат на МЕН, но РУАХ ХА КОДЕШ дори не е вътре в тях. АЗ гледам тези Вавилонски църкви и АЗ не виждам нищо друго освен сухи кости. Кривия Папа с кривия Скиптър, АЗ гледам онзи, който седи на трона, носи скиптър и носи корона, издава командите, милиони го обожават и въпреки това МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ не е вътре в него - духът на антихриста пребивава в него. Тъй както в древни времена тези, които не са му се поклонили, са искали живота им, така ще бъде отново, когато той да сключи споразумение със сатана, както сключва споразумение за превземане на Израел, в него няма Христос и дори скиптърът, който носи, казва това. О, как АЗ плача и плача заради масата от хора, които се просват и се покланят пред краката му. Това е Вавилонската религия, тази която мрази истинския Шабат. МОИТЕ истински деца ще избегнат тази събота (Шабат), създадена от човека. Отидете при пасторите си и им кажете истината, а ако не ви слушат, бягайте. Защото ще докажете, че РУАХ ХА КОДЕШ наистина говори чрез вас. Бягайте, деца, от Вавилонските Църкви, защото идва тяхното падение. Кристални Катедрали са смрад в МОИТЕ ноздри. Онези пастори, които не казват истината, хомосексуалността е мерзост пред МЕН. Абортът - убийство, полов акт без брак – блудство. МОИТЕ истински деца искат да МИ угодят. Бъдете Святи, както АЗ съм Свят. Скрийте МОИТЕ Думи в сърцето си. Научете Псалом 91 и МИ напомнете за МОЕТО Слово. Защото наистина АЗ идвам отново и АЗ ще се върна да взема МОЯТА Невеста. Но вярни ли сте, предани ли сте? АЗ няма да взема жена, която не е вярна. АЗ няма да взема жена, която не е предана. АЗ няма да взема жена, която не МИ дава първото място, дори ако трябва да плати с живота си. Не се притеснявайте какво може да направи човек с вашата плът. Тревожете се за унищожаването на душата ви, отивайки в Ада и Огненото езеро, защото тук отиват неверниците. По-добре е вашето име никога да не бъде намерено в Книгата на Живота на АГНЕТО, отколкото да бъде заличено защото сте били неверна съпруга. Злото е станало по-зло, но БЛАГОЧЕСТИВИТЕ са станали по-БЛАГОЧЕСТИВИ, те имат повече мъдрост от злите пастирите, които седят в църквите на греха. Затова бягайте, Деца МОИ, бягайте от Вавилонските църкви. Тези, които бяха отхвърлени, изгонените, тези, които бяха пренебрегнати, тези които говореха истината и дори пророкуваха и всичко, което получиха беше омразата и презрението на пастирите. Ето МОИТЕ истински Могъщи Воини. Това са тези, които АЗ прегръщам. Това са тези, в които Огънят на РУАХ ХА КОДЕШ гори ярко. Оставете скръбта, Деца МОИ, онези, които бяха изгонени от църквите на Вавилон, защото сте били отхвърлени от сатана, а не отхвърлени от ЯХУШУА от вашия МЕСИЯ. Вие сте отхвърлен от духа на антимесията. Затова се радвайте, Деца МОИ, защото това нямаше да се случи, ако МОЯ РУАХ ХА КОДЕШ не беше наистина във вас. Вие сте тези, които могат да чуят MОЯ Глас. Вие сте тези, които искат всяка МОЯ стъпка. Вие сте тези, които желаят да бъдат Святи за МЕН. Вие сте тези, които АЗ ще използвам и вие ще правите големи неща, когато всички се съберете, всички онези, които АЗ спасих от Вавилонските Църкви. Защото голямо отстъпничество стана в повечето организирани църкви, те се продадоха като блудница на най-високата цена. Така че не се огорчавайте, Деца МОИ, когато ви казвам да бягате от Вавилонските Църкви, вместо това се радвайте, Деца МОИ, защото не е нужно да имате сграда, в която да седите в МОИТЕ краката. АЗ ви казвам истината, Деца МОИ, ето кога ще ядете МОЕТО Месо. Напомнете на своите пастири за Тората и им напомнете, че Съботата (Шабат) е създадена от сътворението, както е посочено в Битие. Напомнете на пасторите, че събота (Шабат) е вечна, тя ще бъде во веки веков, това пише в МОЕТО Свето Писание. АЗ не променям Съботния ден за човек, той беше създаден, за да бъде свята почивка за цялото човечество. Това е осветен ден, който носи по-близко общението с МЕН; денят, който носи възстановяване, денят, който трябва да бъде свят и отделен от другите дни, в които служите и се покланяте на МЕН. АЗ слагам своя печат на защита върху МОИТЕ Бебета, Невестата, Избраните и Отбраните, които правят това в памет на своя СЪЗДАТЕЛ ЯХУВЕХ и единствения им СПАСИТЕЛ ЯХУШУА. Пастори, вие сега сте привлечени към отговорност за това, което сега знаете. Покайте се и спрете да заблуждавате МОИТЕ овцете. АЗ ви прощавам ви за онова, което не сте знаели преди, но сега вече не можете да застанете пред МЕН и да кажете: „Не знаехме“. АЗ ще ви напомня, пастири, за деня, в който изпратих МОИТЕ малки агнета и овце, за да ви предупредят да научите истината, така че МОИТЕ деца да бъдат готови за Деня на Сватбата. ЗА МОИТЕ Деца, Невеста, Избрани и Отбрани, толкова сте били измамени от вълци, които изглеждат като овце. Те се промъкнаха в стадото ви. Те поглъщат МОИТЕ агнета, защото агнетата не могат да разпознаят вълците с маска на овца. Много от известните пастори, евангелисти и служители на освобождението, както и много християни знаят имената им, наистина се покланят на друг, дори когато призовават името на Исус и въпреки това тайно са масони от 33-та степен. Тези зли вълци се покланят и служат на сатана, подготвят Агнетата и Овцете за жертва, когато четат Свещенните Писанията и ги изкривяват, за да прилягат на образа на своя бог и манипулират Свещените Писанията, за да направят оправдание за собствените си грехове. Пазете се от МОИ малки Овце и Агнета! Бягайте от тези Вавилонски пастори и евангелисти, те нямат МОЯ СВЯТ ДУХ вътре. Тези зли положиха кръвна клетва, защото всички масони от 33-та степен имат кръвна клетва към сатана, заклеха се във вярност към него, дори се осмелиха да използват името "АЗ СЪМ", но те избягват имената ЯХУВЕХ и ЯХУШУА, но не се страхуват от името на Исус или Христос. Възлюбени, това не означава, че всички, които използват името на Исус Христос, вместо да използват МОЕТО Свещено Име ЯХУШУА, са вълци или масони от 33-та степен. Много от децата МИ по целия свят МЕ наричат ​​Господ Исус Христос. Не се страхувайте, бъдете сигурни, АЗ знам кои са МОИТЕ деца. Ще ви напомня, че МОИТЕ Свещенни писания Предупреждават онези, които идват и казват: В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела? Но тогава ще им заявя: АЗ никога не съм ви познавал; махнете се от МЕН вие, които вършите беззаконие. (Матей 7: 22-23). Тези зли вълци са измамили масите, но пазете се от злите пастири, които се появяват по телевизията и радиото по целия свят, бъдете предупредени, защото АЗ не се заблуждавам, знам вашите дела, които твърдите, че правите в МОЕТО Име и въпреки това правите тези лъжливи прояви под окултните сили на сатана. Ще жънете това, което посеете и това ще бъде Адът и Огненото езеро. Когато МОЯТ съд падне, ще бъде все едно гигантски юмрук чука или поглъща храмовете ви, направени от хората на земята. Стъклените къщи ще паднат. Пастори от „Ню Ейдж“, нито сте горещи, нито студени и АЗ ще ви повърна от устата СИ (Откровение 3:16). Внимавайте, АЗ знам вашите работи, вие искате само да говорите за Небето и да не предупреждавате или дори да вярвате, че има тежки последици от греха, а това е Адът и Огненото езеро. Вие сте зли пастори, които подвеждат хората, страхувате се да предупредите за Ада и Огненото езеро, защото знаете, че това е следващият ви дом! Не се заблуждавайте, АЗ отново говоря на Вавилонските Църкви, защото АЗ, ЯХУШУА, ще съдя вас и вашите дела и парите ви, и славата ви няма да ви запазят по време на Съдния ден, който се приближава (Откровение 2). Вие, които служите на сатана и наричате себе си масони от 33-та степен, вие, които наричате себе си илюминати, няма Святост във вас. Богът на сътворението създаде Ада и Огненото езеро за други цели и това е за падналите ангели и сатана, но вие които настоявали да останете в бунт и да служите на бога на непокорството и бунта и на антихриста и ще прекарате вечността в проклятие, защото вие се отказвате от МОЕТО Спасение. Проверете плодовете, Деца МОИ. Ако някой пастор не се подреди с МОЕТО Свято Слово, бягайте от него. Църквата не е сграда, църквата и храмът са МОИТЕ хора, които се събират в МОЕТО Име. Не се лъжете поради слава и богатство, заради големината на църква или храм или събрание. Не се подвеждайте от лъжливите прояви, които някои наричат ​​чудеса и все пак АЗ ви казвам, че това е магьосничество и алхимия. АЗ ви казвам, че именно окултизмът изпълва толкова много ваши църкви и да, християнските радио вълни. Колко време Деца МОИ, трябва ли да чакам да дойда и да взема МОЯТА Невеста? Казвам ви колко време, докато МОЯТА невеста не спре да бъде непокорна и започне да се подчинява на онова, което знаят, че е истина и започне да бяга от злото в повечето църкви, които председателстват. Ако чуете МОЯ глас в това Пророчество и бягате сега от Вавилонските църкви, тогава няма да седите в фалшивите църкви, когато антихристът влезе в тези църкви и бъде почитан и пребивава там. Така е казано, така е написано под помазанието на РУАХ ХА КОДЕШ. Моля, не хвърляйте камъни по този пратеник, моля, покрийте мен и това служение в молитва за защита. Това Пророческо послание е само за децата на ЯХУШУА, които също ГО наричат ​​Господ Исус Христос. Това Пророческо послание е за онези, които могат да чуят с духовните си уши и да разберат с духовните си очи истината, която е казана в това Пророчество, всички останали не обръщайте внимание, това послание не е за вас и вие като злия фараон ще останете духовно глухи за думите в това Пророческо Послание. Аз видях видение, когато ми беше дадено това Слово и видях в Храмовете купчини мъртви, изсушени кости, разглобени скелети, подредени един върху друг, животът влезе в мъртви кости и те станаха цели скелети, скачащи и тичащи, докато плътта обличаше костите им когато истината дойде върху тях и те разбраха, че истината в това Пророчество ги освобождава.....(Извадка от Пророчество 64)   Моля, споделете това с други хора, така че истината също може да ги освободи. В името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ, аз се моля. Така е казано, така е написано и ние се молим заедно БОГА ОТЦА ЯХУВЕХ да бъдем признати за достойни, за да избегнем ВАШИЯ Гняв и Голямата Скръб, които ще дойдат, в Името на ЯХУШУА ХА МАШИАХ (Лука 21:36), да бъдем включени в единствената Църква, която ще бъде грабната жива да посрещне ЯХУШУА във въздуха, както е писано, наречена Филаделфийската църква (Откровение 3: 7-12). Амин.***** прочетете цялото пророчество и други на сайта: amightywind.com или allmightywind.com
    отговор : 0 !
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 1 час Профил на трол?
    Пророческо Слово от БОГ: Вие сте били изпитвани, както АЗ многократно съм казвал, както Илия от Древността е тествал вдовицата на Сарепта и други. Пророците на Ваал ще паднат. АЗ ще изпратя осъждение на онези, които не приемат МОЕТО предупреждение сериозно. Не обвинявайте никой човек, то ще бъде позволено от ръката на СЪЗДАТЕЛЯ, СПАСИТЕЛЯ. Защото няма да НИ слушате по друг начин. Покайте се, виж още ›› паднете на колене и се молете съда да не слезе към вас в този ден за втвърдяването на сърцата ви, за оглушаване на ушите ви, за ослепяването на очите ви. От вашите църкви MИ се повдига. Поклонението ви МЕ кара да запушвам ушите СИ. По-добре викайте към МЕН сега, когато АЗ все още мога да бъда намерен. Махайте се, лицемери, махайте се, книжници и фарисеи, вие, които знаете буквата на закона, но нямате любов вътре, махайте се от МЕН. АЗ не ви наричам МОИ Деца, АЗ ви наричам МОИ врагове. Не мислете, че ЯХУШУА не би говорил така, защото АЗ ги наричам змии и усойници. Вие впръсквате злобната си отрова в онези, които МИ служат. Опитвате се да ги убиете с буквата на закона. Изхвърляте МОЯТА благодат и милост; следователно няма да имате нищо с МЕН. (извадка от пророчество 56) прочетете цялото пророчество на сайта :ttp://bulgarian.allmightywind.com/prophecies/ ili amightywind.com
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