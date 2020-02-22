Св. преподобни Атанасий Изповедник

Какво смятате за липсата на каквато и да е политическа реакция на убийството на българин при терористичен акт в Германия?

Нали терористът не е ислямист-джихадист, не им е интересно

Какво да му обръщат внимание, такива неща се случват постоянно по света

Не мога да преценя

Не ме интересува