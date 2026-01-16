Афганистански филм открива кинофестивала в Берлин

Международният кинофестивал в Берлин - "Берлинале", през 2026 г. ще бъде открит на 12 февруари със световната премиера на No Good Men ("Няма добри мъже") на афганистанската режисьорка Шахърбану Садат, съобщава "Screen Daily". Филмът ще бъде показан в рамките на Специалната галапрограма на "Берлинале" (Berlinale Special Gala). Специалната галапрограма е секция на Берлинския международен филмов фестивал, която представя престижни филми с висок обществен интерес, без да е част от основната конкурсна програма. No Good Men е международна копродукция на Германия, Франция, Норвегия, Дания и Афганистан.

Вълнуващ глас в световното кино

"Шахърбану Садат е един от най-вълнуващите гласове в световното кино, а No Good Men напълно оправдава очакванията, създадени от първите ѝ два пълнометражни филма", коментира директорът на "Берлинале" Триша Тътъл, цитирана от електронното издание. "Садат продължава своята важна работа, насочена към живота на афганистанските жени, като този път добавя романтика и нотки хумор към силно политическа история. Фактът, че филмът е базиран на реални събития и че режисьорката е поела значителен риск, за да го реализира, прави No Good Men още по-смислен избор за откриващата гала на 76-ото издание на "Берлинале".

Още: Ето къде да гледаме на живо наградите на Европейската филмова академия

Сюжетът проследява историята на Нару – единствената операторка в телевизия "Кабул", която е убедена, че в Афганистан няма добри мъже. Мнението ѝ обаче ще бъде поставено под въпрос от колега репортер. "Израснах в дълбоко патриархално общество в Афганистан и вярвах, че няма добри мъже, докато не открих, че съществува и друга реалност. Надявам се този филм да даде надежда на младите жени и пример на младите мъже", споделя Садат.

Кинофестивалът "Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари 2026 г. В рамките на форума световна премиера ще имат и два филма с българско участие - "Лъст" и детският "Атлас на Вселената". Известният германски режисьор Вим Вендерс ще бъде председател на журито на 76-ото издание на форума в германската столица, припомня БТА.

Още: Големият Вим Вендерс оглавява журито на "Берлинале"