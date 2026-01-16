България отива на Берлинале с два филма

Два филма с българско участие ще имат световна премиера на кинофестивала "Берлинале" през февруари - "Лъст" и детският "Атлас на Вселената", съобщават от Националния филмов център. Игралният филм на режисьорката Ралица Петрова "Лъст" е включен в секцията "Форум" на фестивала. Той е копродукция между България, Дания и Швеция, като от българска страна продуценти са "Апория филмуъркс" и "Скрийнинг имоушънс" с подкрепата на Националния филмов център. Копродуценти са "Сноуглоуб" (Дания), "Силвър филмс" (Швеция), Film I Vast (Швеция), с подкрепата на Датския филмов институт, "Доли медия студио" и "Евроимаж". В ролите са Снежанка Михайлова, Никола Мутафов, Михаил Милчев, Алексис Атмаджов. Оператор е Юлиан Атанасов.

Кадър от филма "Лъст", източник: Национален филмов център / Bulgarian National Film Center/Facebook

Продукцията разказва за Лилиан — психолог в затвор, чийто живот е подчинен на строг контрол. След смъртта на непознатия си баща, тя се завръща в родния си град, където едно неочаквано пътуване я изправя срещу тялото, траура и дълго потиснатото желание.

"Атлас на Вселената" е копродукция на Румъния и България и ще бъде представен в рамките на програмата Generation Kplus на тазгодишното "Берлинале". Продуциран е от Раду Станку и Йоана Ласкар чрез румънската компания "Де Филм", а от българска страна - от Поли Ангелова и Николай Тодоров от "Скрийнинг имоушънс", както и с подкрепата на Националния филмов център, Румънски национален филмов център, OFIC Румъния, "Евроимаж" и Програма "Медиа".

Кадър от филма "Атлас на Вселената", източник: Национален филмов център / Bulgarian National Film Center/Facebook

Това е първият пълнометражен филм за деца, режисиран от Пол Негойеску. Сценаристи са заедно с Михай Минкан. "Атлас на Вселената" проследява историята на 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и трябва да се впусне в пътешествие, за да намери липсващата лява. Това го води към свят, който се намира на границата между реалността и фантазията, като по пътя си открива неочаквани уроци за себе си и за света наоколо, отбелязват от "Скрийнинг имоушънс".

В кинофорума в Берлин ще участва Ани Стоева в програмата "Талантите на Берлинале". "Най-после мога да се похваля! Да присъствам на Berlinale е сбъдната мечта. Още повече като участник в Berlinale Talents", написа тя в профила си във Facebook. Стоева е критик, поет, илюстратор и аниматор, изучавала анимационно кино в Нов български университет. Работи по редица късометражни анимационни филми, като през 2020 сърежисира и анимира българския сегмент от проекта на ASIFA Spiritus Mundi: Animating the World. Автор и илюстратор е на стихосбирката "Неизвършени престъпления" (2023), отбелязва на сайта си списание "Кино".

Най-после мога да се похваля! Да присъствам на Berlinale е сбъдната мечта. Още повече като участник в Berlinale Talents ❤ Posted by Ani Stoeva on Friday 9 January 2026

От 13 до 18 февруари 2026 г. "Талантите на Берлинале" (Berlinale Talents) ще посрещне 200 души, за да участват в динамична програма, включваща разговори, работилници и обществени дискусии на тема "Създаване (и) объркване – кино, хаос и силата на дискомфорта". Те са избрани измежду 3438 кандидати, подали заявления за участие от 120 държави, поясняват на сайта на Berlinale Talents. Кинофестивалът "Берлинале" ще се проведе между 12 и 22 февруари 2026 г., пише БТА.