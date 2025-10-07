България в окупирания Крим: Филм на Магдалена Ралчева на фестивала "Евразийски мост"

Най-новият филм на Магдалена Ралчева - "Сватба", ще се състезава в конкурса на фестивала "Евразийски мост", който се провежда в окупирания от Русия Крим и по-точно в курорта Ялта. Това става ясно от официалния сайт на фестивала, който започна на 6 октомври и ще приключи на 10 октомври. Прожекцията на "Сватба" е планирана за 8 октомври. Авторите на филмовите произведения сами изпращат копия и попълват документи, за да заявят участието си, така че най-вероятно и българският филм в конкурсната програма е бил заявен от неговите създатели.

Представители на филмовата общност у нас изразиха възмущението си от факта, че българска продукция ще участва във фестивала в окупирания Крим. Те посочват като проява на изключително лош вкус наличието на "Сватба" сред заглавията на събитието и посочват, че по този начин България легитимира действията на руския диктатор Владимир Путин, включвайки се доброволно в културна инициатива в Крим. Друг довод е, че страната ни официално е обявена за вражеска от Русия.

Засега няма коментар от авторите на филма защо участват на фестивала в Крим, нито от Министерството на културата и други компетентни по случая страни.

За "Сватба" и защо МОН го препоръчва

Филмът "Сватба" е третият филм на Магдалена Ралчева. Сценарият е на Юрий Дачев и е базиран на едноименния разказ от Николай Хайтов. През 2018 г. Магдалена Ралчева печели конкурса за държавно финансово подпомагане за реализация на разпространение на филми на Националния филмов център (НФЦ). Ралчева е режисьор и продуцент на филма, съфинансиран от НФЦ и Българската национална телевизия.

"Сватба" е представен на фестивала в Кан и е включен в официалната селекция на четири кинофестивала – Indo Dubai International Film Festival, Woods Hole International Film Festival и Ojai Film Festival.

Снимка: Сватба - Филмът / Wedlock - The Movie/Facebook

Припомняме, че в края на 2024 г. Министерството на образованието и науката разпространи препоръчително писмо до училищата в цялата страна, че чрез филма "Сватба" учениците ще могат да усетят атмосферата и ценностите, които Хайтов е успял да предаде в своите разкази, да формират критично мислене и да развият своята емоционална интелигентност.

За Магдалена Ралчева

Ралчева е съпруга на шефа на тамплиерите в България - Румен Ралчев. Дебютира в киното като режисьор и продуцент с игралния филм "Още нещо за любовта" (2010). През 2011 г. филмът получава пет номинации на Българската филмова академия и три награди (за най-добър оператор, композитор и художник по костюмите) на XIV международен филмов фестивал в Бердянск, Украйна, както и наградата за най-добра филмова музика и наградата за най-добри костюми на Съюза на българските филмови дейци.

Магдалена Ралчева и главните актьори от филма показват наградите, които "Сватба" спечели на фестивала "Златна липа" 2025 в Стара Загора. Директор на фестивала е самата Магдалена Ралчева; снимка: Сватба - Филмът / Wedlock - The Movie/Facebook

През 2017 г. излиза режисираният от Магдалена Ралчева и продуциран от основателя на филмовата компания "Ню имидж" Дейвид Варод филм "XIIa", който е продължение на един от най-гледаните български филми през 2016 година – "XIa".

