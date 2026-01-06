Войната в Украйна:

Почина прочут европейски режисьор

06 януари 2026, 14:58 часа
Европейското кино загуби още едно емблематично име. Бела Тар, изтъкнатият унгарски режисьор, почина днес, 6 януари, на 70-годишна възраст, съобщи от името на семейството Бенце Флигауф, негов колега режисьор, предаде унгарската новинарска агенция МТИ. Асоциацията на унгарските филмови дейци потвърди в изявление, че Тар е починал в ранните часове на деня след дълго и тежко боледуване.

Снимка: Getty Images

Кой е Бела Тар 

Роден в Печ през 1955 г., Тар започва кариерата си като режисьор аматьор на 16-годишна възраст. По-късно работи в студиото "Бела Балаж", центърът на унгарското експериментално кино, където режисира първия си пълнометражен филм "Семейно гнездо" през 1977 г. 

Филмът му от 1988 г. "Проклятие" - първият независим унгарски пълнометражен филм, е премиерно представен на Международния филмов фестивал в Берлин и постига значително международно признание.

Снимка: Getty Images

Тар живее в Берлин от 1989 до 1990 г. като гост на програмата DAAD Artists-in-Berlin, а по-късно преподава като гостуващ професор в Германската филмова и телевизионна академия – Берлин, продължавайки академичната си работа до 2011 г. През 1997 г. е избран за член на Европейската филмова академия. През 2003 г. основава свое филмово студио, което ръководи до 2011 г. и чрез което продуцира последните си филми, включително "Торинският кон", който обявява за последната си работа като режисьор. 

След 2011 г. Тар се посвещава на преподаването и изследването на нови форми на кинопродукция, като същевременно е продуцент на филми на други забележителни режисьори, предава БТА.

