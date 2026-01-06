Рей Скайуокър се завръща в "Star Wars", а Дейзи Ридли обещава впечатляващо продължение

Актрисата Дейзи Ридли е готова да се завърне в ролята си на Рей Скайуокър от трилогията продължение в предстоящия блокбъстър и въпреки че официалните новини около "New Jedi Order" се появяват от време на време, Ридли настоява, че "интересният" филм ще впечатли феновете, когато излезе. В разговор с ComicBook.com Ридли каза: "Аз съм с шест години по-голяма. В различен момент от живота си съм. Мисля, че историята ще бъде прекрасна. Смятам, че чакането ще си струва. Мисля, че това ще бъде откритие, както са всички роли – да разберем къде се намира Рей, когато се срещнем с нея отново."

Чакането ще си заслужава

"Star Wars: New Jedi Order", режисиран от Шармин Обейд-Чиной, се развива пет години след "Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker" от 2019 г. и ще проследи Рей, докато тя възстановява ордена на джедаите за нова ера в една далечна, далечна галактика.

Снимка: Getty Images

Сценаристът на "The Bourne Ultimatum" Джордж Нолфи по-рано беше привлечен да напише филма, след като Стивън Найт ("Peaky Blinders") и Деймън Линделоф ("Watchmen") напуснаха проекта.

Към момента "New Jedi Order" е в процес на разработка, но няма официална премиерна дата.

Въпреки трудното развитие на филма, Ридли наскоро подчерта, че "New Jedi Order" все още е в процес на работа и в крайна сметка ще излезе.

Звездата от "We Bury The Dead" сподели пред IGN: "Честно казано, има сценарии, които прочетох преди пет години, а сега си казвам, че може би наистина ще се осъществят."

"Мисля, че с годините научих колко мащабна е реалността на това да се направи какъвто и да е филм. Препятствията са огромни… Но конкретно за този проект знам, че в него участват невероятни гласове и творци, и знам, че чакането ще си струва.", убедена е 33-годишната актриса.

Ридли също отбеляза, че "свободата" филмът да няма публична премиерна дата е нещо положително, тъй като позволява на екипа да не бърза с продукцията. "Хората много са говорили за това как премиерната дата често влияе на филмите и на това колко бързо навлизат в продукция.", обясни тя пред "The Hollywood Reporter".

"Така че свободата да се уверим, че този сценарий е най-добрият начин да се разкаже тази история, е чудесна, и не мисля, че феновете биха искали тя да бъде прибързана.

Знам върху какво работи Джордж и той е феноменален сценарист. Така че наистина очаквам с нетърпение да го прочета и да – всичко това си заслужава."

Освен че ще участва в "New Jedi Order", Ридли по-рано намекна, че е била "замесена" и зад камерата на филма. В разговор с Collider Дейзи каза: "Не знам дали бих била продуцент, но със сигурност съм била въвлечена. Е, не много въвлечена, но съм част от процеса дотолкова, доколкото знам какво се случва. Знам историята. Знам какво се случва със сценария. Така че съм наясно с всичко това.", цитират я от "Female First".