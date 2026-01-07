Warner Bros. отхвърли и новата оферта на Paramount, иска сделка с Netflix

Warner Bros. Discovery отново е отхвърлила последната оферта за придобиване от страна на Paramount и е призовала акционерите си да подкрепят конкурентното предложение на Netflix, съобщи компанията в сряда. Ръководството на Warner не за първи път отхвърля опитите на Paramount, контролирана от Skydance, да придобие медийния гигант. Само преди няколко седмици бордът препоръча на акционерите да застанат зад сделката с Netflix, която предвижда продажба на студийните и стрийминг активите на Warner за 72 млрд. долара. В отговор Paramount увеличи офертата си до 77.9 млрд. долара за цялата компания и премина към директна, враждебна оферта към акционерите.

В официално изявление Warner Bros. Discovery обяви, че бордът е стигнал до заключението, че предложението на Paramount "не е в най-добрия интерес на компанията и нейните акционери", като отново препоръча подкрепа за сделката с Netflix. Още: Тръмп може да спре мегасделката между Netflix и Warner Bros.

В края на миналия месец Paramount обяви, че разполага с "неотменима лична гаранция" от основателя на Oracle Лари Елисън за осигуряване на 40.4 млрд. долара собствено финансиране за сделката. Лари Елисън е баща на главния изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън. Освен това Paramount увеличи обещаното обезщетение за акционерите до 5.8 млрд. долара, ако сделката бъде блокирана от регулаторите – сума, която вече е предложена и от Netflix.

Сблъсъкът около бъдещето на Warner се усложнява от факта, че двете компании-кандидати имат различни цели. Офертата на Netflix обхваща само студийните и стрийминг подразделения на Warner, включително традиционния телевизионен и филмов бизнес и платформи като HBO Max. Paramount, от своя страна, настоява за придобиване на цялата група, включително новинарски и кабелни мрежи като CNN и Discovery. Още: Невероятна сделка: Netflix купува HBO Max и Warner Bros.

При реализиране на сделката с Netflix, новинарските и кабелните операции на Warner ще бъдат отделени в самостоятелна компания, съгласно вече обявен план за разделяне на бизнеса.

И двата сценария обаче крият сериозни регулаторни рискове. Сливане с Netflix или с Paramount почти сигурно ще предизвика задълбочен антитръстов контрол от страна на Министерството на правосъдието на САЩ, което може да поиска промени по сделката или да заведе дело за нейното блокиране. Очаква се и засилен интерес от страна на регулатори в други държави.