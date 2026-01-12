Лайфстайл:

Документалният филм "Не съм лош човек": За събитията в Прага през 1968 г. и възможната прошка (ТРЕЙЛЪР)

12 януари 2026, 11:13 часа 205 прочитания 0 коментара
Документалният филм "Не съм лош човек": За събитията в Прага през 1968 г. и възможната прошка (ТРЕЙЛЪР)

Документалният филм на сценариста и режисьор Надя Тодорова, "Не съм лош човек" тръгва в избрани кина от този петък, 16 януари. Проектът е личен за Надя, защото ни среща с нейния чичо Кольо, който е участвал в окупацията на Прага през 1968 г. Филмът проследява животите на двама души, които по време на събитията в Прага през 1968 година са се намирали от двете страни на барикадата. Проследява техните спомени от това време, как се е развил животът им през годините до настоящия момент. Ще станем свидетели на среща между тях. За какво биха могли да си говорят?

"Окупацията през 1968 г. е рана, която може да бъде затворена само ако се погледнем очи в очи, като хора. Двама човека, чиито животи се допират два пъти – веднъж, когато са едва деца, и веднъж, години по-късно, когато могат да погледнат отвъд различията си", споделя Надя Тодорова. 

Още: 13 януари – Ден на българското кино: Гледаме любими български филми в кината в София

Войната е сложен въпрос, още повече, когато си на 19! Какво си е мислил чичо Кольо? Имал ли е избор? Има ли прошка за този, който е изпратен в тази или която и да е война на сляпо? "Не съм лош човек" може да бъде гледан в избрани кина от 16 януари.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Българско кино Прага Надя Тодорова документално кино Не съм лош човек
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес