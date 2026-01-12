Документалният филм "Не съм лош човек": За събитията в Прага през 1968 г. и възможната прошка (ТРЕЙЛЪР)

Документалният филм на сценариста и режисьор Надя Тодорова, "Не съм лош човек" тръгва в избрани кина от този петък, 16 януари. Проектът е личен за Надя, защото ни среща с нейния чичо Кольо, който е участвал в окупацията на Прага през 1968 г. Филмът проследява животите на двама души, които по време на събитията в Прага през 1968 година са се намирали от двете страни на барикадата. Проследява техните спомени от това време, как се е развил животът им през годините до настоящия момент. Ще станем свидетели на среща между тях. За какво биха могли да си говорят?

"Окупацията през 1968 г. е рана, която може да бъде затворена само ако се погледнем очи в очи, като хора. Двама човека, чиито животи се допират два пъти – веднъж, когато са едва деца, и веднъж, години по-късно, когато могат да погледнат отвъд различията си", споделя Надя Тодорова.

Войната е сложен въпрос, още повече, когато си на 19! Какво си е мислил чичо Кольо? Имал ли е избор? Има ли прошка за този, който е изпратен в тази или която и да е война на сляпо? "Не съм лош човек" може да бъде гледан в избрани кина от 16 януари.