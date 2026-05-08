Хари Потър влиза в "Стаята на тайните" с продължение на телевизионния сериал

Телевизионният сериал за Хари Потър ще има втори сезон, като снимките ще започнат през есента на тази година, предаде Би Би Си, цитирайки информация от HBO. Въпреки че телевизионната мрежа и стрийминг платформа не съобщава какво е заглавието на новия сезон, се предполага, че сериалът ще е адаптация на втората книга от популярната сага на Дж. К. Роулинг - „Стаята на тайните".

HBO has officially greenlit Season 2 of its upcoming "Harry Potter" series, which will adapt "Chamber of Secrets."



• Season 2 will begin filming this fall.



• The news aligns with the network’s plan to adapt all 7 “Harry Potter” books into 7 seasons of television over the… pic.twitter.com/X7ibnJHRTh — Variety (@Variety) May 6, 2026

Първият сезон на продукцията - "Хари Потър и философският камък", е планирано да има премиера тази година по Коледа по HBO Max. По-рано телевизионният канал обяви, че планира да адаптира всичките седем книги от поредицата на Роулинг в продължение на десетилетие, като всеки сезон ще обхваща по една книга.

Първият трейлър на сериала беше пуснат през март тази година и включваше любими моменти от книжната поредица, емблематични сцени и кратки портрети на главните герои, отбелязва Би Би Си.

"Хари Потър и философският камък" обхваща първата година на Хари в Училището за магия и вълшебство „Хогуортс", в което той открива света на магията и приема съдбата си на магьосник.

Звездите на сериала

Младите актьори Доминик Маклафлин, който играе Хари Потър, Арабела Стантън като Хърмаяни Грейнджър и Аластър Стоут като Рон Уизли, участваха в кастинг сред над 30 000 деца, преди да бъдат избрани за главните роли. Все още официално не е обявено кой актьор ще изиграе главният злодей и заклет враг на Хари Потър - Лорд Волдемор, но носителят на „Оскар“ Килиън Мърфи и актьорът Анди Съркис са сред имената, които се спрягат за ролята.

Първият сезон се снима от юли 2025 г. Главният изпълнителен директор на HBO Кейси Блойс разкри миналия ноември, че създаването на втори сезон е започнало по време на работата по първия сезон. Дата за премиерата на втория сезон все още не е определена. "Стаята на тайните" потапя Хари и приятелите му по-дълбоко в тъмните мистерии на Хогуортс през втората им година, изправяйки ги лице в лице с опасни същества и стари врагове, отбелязва Би Би Си, цитирани от БТА.

