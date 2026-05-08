Симона за битката с хейта и израстването в "Като две капки вода" (ВИДЕО)

Симона - най-младият участник в Сезона - Слънце на "Като две капки вода", но тя знае какво иска от малка. Целеустремена към това, което реши, освен музикалните сцени тя покори и тази на шоуто за имитации, където доказва, че талантът няма възраст. Представителката на поколението Z може и да има желязна самоувереност днес, но това невинаги е било така. Да израснеш пред очите на публиката означава да се сблъскаш с токсичната страна на популярността. Симона не крие, че пътят към емоционалната стабилност е бил труден.

В подкаста "Капките" тя разказа за моментите на изолация и несигурност. Преди негативните коментари я разклащали психически, но Симона вече умее да контролира емоциите си. "Преди много ме сдухваха. Даже имаше период, в който не исках да излизам, не исках да се снимам", признава младото момиче.

Предаването обаче сякаш ѝ повлиява. Промяната идва някъде по средата на Сезона-Слънце на "Като две капки вода - след 5-ия лайв Симона усеща, че хейтът вече не ѝ влияе. Дори напротив - започва да извлича по някой съвет или нещо полезно от тях - а чуждото мнение е просто "чуждо".

Стереотипите и етикетът "попфолк"

Симона влиза смело в една от най-експлозивите теми у нас – разделението на жанровете и предразсъдъците към изпълнителите в лекия жанр. Тя не се страхува да защити своята територия и да поиска уважение за труда си.

"Дразни ме, че казват "чалга певица" със задни мисли. Време е хората да разберат, че и ние сме артисти“ – категорична е тя.

Интересен е и подходът ѝ към жълтите заглавия – вместо гняв, тя проявява доза прагматизъм и чувство за хумор. За нея медийният шум е лакмус за успех: "Щом пишат за теб, значи си актуален и интересен“.

Едно от най-големите вълнения за Симона е предстоящият финал на "Като две капки вода", който за нея ще бъде цяло преживяване. На 18 май Симона за първи път ще излезе пред толкова голяма публика, а адреналинът скача още отсега. "Гледам клипчета на други концерти в Арената и плача… много се вълнувам", признава тя.