Ливърпул направи измамен разгром и продължава напред за ФА Къп

Шампионът на Англия Ливърпул постигна изразителна победа над третодивизионния Барнзли с 4:1 като домакин и продължава напред към четвъртия кръг в турнира ФА Къп. Разгромният резултат обаче до голяма степен е измамен, тъй като мърсисайдци далеч не постигнаха толкова лесно победата. Дори напротив: Барнзли сериозно успя да се противопостави в двубоя на "Анфийлд", като почти до края на мача имаше своите шансове да стигне до продължения, но все пак опитът на Ливърпул си каза думата.

Барнзли започна много активно срещата и още в първите минути организира две много опасни атаки. При първата ситуация се стигна до центриране в наказателното поле и удар с глава, който срещна гредата. След това пък много добра комбинация по левия фланг завърши с изненадващ удар към вратата на Гиорги Мамардашвили, който за малко можеше да бъде хванат неподготвен, но топката премина извън целта.

Доминик Собослай успокои страстите в деветата минута, когато получи пространство за изстрел от дистанция и не се поколеба, за да отправи мощен снаряд към вратата на Барнзли и да се разпише за 1:0. В следващите минути Барнзли се стъписа, а Ливърпул взе контрола над срещата. В 37-ата минута играещият като дясно крило Жереми Фримпонг проби остро към пеналтерията и с мощен удар направи 2:0.

В 40-ата минута Доминик Собослай допусна изключително фрапантна грешка, която подари гол на Барнзли. Халфът се върна с топка в крака почти до вратаря Мамардашвили, а на гърба му имаше играч на гостите. Собослай действа високомерно и опита да бутне топката с пета, но вместо това я заложи за Адамс Филипс, а той нямаше как да сбърка от няколко метра разстояние до голлинията, за да върне едно попадение за 1:2.

През втората част Ливърпул запази контрола над топката, но трудно преодоляваше ниския блок на Барнзли. В същото време гостите показаха на няколко пъти, че могат да бъдат опасни в атака и да търсят изравняване не разултата. В 70-ата минута Адам Филипс стреля към вратата на Ливърпул, но Собослай изчисти с глава пред голлинията.

В 76-ата минута Доминик Собослай даде превъзходен пас в наказателното поле към Флориан Вирц, но той не успя да насочи топката към вратата, пращайки я в аут. В 84-ата минута Ливърпул най-после успя да успокои срещата с трети гол. Флориан Вирц получи топката пред наказателното поле, обърна се с лице към вратата и отправи удар към далечния ъгъл, с който порази целта за 3:1. В 94-ата минута Вирц асистира за резервата Юго Екитике, който оформи крайното 4:1.

