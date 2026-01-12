Лоши новини за руския сенчест флот: Лондон се готви да конфискува петролните танкери

Обединеното кралство разработва правна рамка, която да му позволи да задържа и конфискува кораби от така наречения "сенчест флот", включително танкери, превозващи нелегално петрол в нарушение на санкциите. След като законът бъде приет, британските военни ще имат право да се качват на борда и да задържат такива кораби и техния товар.

Това се отнася предимно за кораби, които Русия, Иран и Венецуела използват, за да заобикалят петролните санкции. Тези танкери често плават без валиден флаг, сменяйки собствениците си на хартия.

За подготвяния закон съобщиха днес британските медии, включително The Telegraph и BBC. Според тяхната информация, от няколко седмици британски длъжностни лица работят върху правната рамка и възможните мерки, като основанието за тях се считат разпоредбите на Закона за санкциите и прането на пари от 2018 г., които Обединеното кралство може да използва, за да оправдае действията си срещу плавателни съдове, нарушаващи санкциите.

