Лоши новини за руския сенчест флот: Лондон се готви да конфискува петролните танкери

12 януари 2026, 23:15 часа 361 прочитания 0 коментара
Обединеното кралство разработва правна рамка, която да му позволи да задържа и конфискува кораби от така наречения "сенчест флот", включително танкери, превозващи нелегално петрол в нарушение на санкциите. След като законът бъде приет, британските военни ще имат право да се качват на борда и да задържат такива кораби и техния товар.

Това се отнася предимно за кораби, които Русия, Иран и Венецуела използват, за да заобикалят петролните санкции. Тези танкери често плават без валиден флаг, сменяйки собствениците си на хартия.

Още: Защо танкерите от "сенчестия флот" ударно сменят странните си флагове с руски?

За подготвяния закон съобщиха днес британските медии, включително The Telegraph и BBC. Според тяхната информация, от няколко седмици британски длъжностни лица работят върху правната рамка и възможните мерки, като основанието за тях се считат разпоредбите на Закона за санкциите и прането на пари от 2018 г., които Обединеното кралство може да използва, за да оправдае действията си срещу плавателни съдове, нарушаващи санкциите.

Още: САЩ задържаха и руския танкер "Олина". Още 15 танкера се опитват да избягат

Елена Страхилова
