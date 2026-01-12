Как да предпазим здравето си в студа?

Eкстремният студ или дори продължителното излагане на нормални зимни температури може да повлияе на сърцето, мозъка и други жизненоважни органи. Всяка система на тялото може да бъде засегната. И затова и през студените месеци се увеличават инфекциите, обострянията на хронични заболявания. Освен това, дългосрочното излагане на студ може да доведе до хипотермия, измръзване и други проблеми, алармират медици от ВМА.

Именно сърдечно-съдовата система е една от най-засегнатите. Студът води до свиване на кръвоносните съдове, което повишава кръвното налягане и увеличава натоварването на сърцето. При хора с хипертония, исхемична болест на сърцето или диабет това може да провокира сериозни инциденти. Неслучайно статистиката показва повече инфаркти и инсулти през зимата.

Дихателната система също страда. Студеният и сух въздух дразни лигавиците, улеснява възпалението и прави дихателните пътища по-уязвими за вируси и бактерии. При астма и хронични белодробни заболявания това често води до обостряния, по-честа кашлица и задух.

Имунната система през зимата също работи при неблагоприятни условия. По-малкото слънчева светлина, по-ниските нива на витамин D, недоспиването и престоят в затворени помещения отслабват естествената защита на организма. В резултат вирусните инфекции се разпространяват по-лесно и протичат по-тежко.

Мускулите и ставите реагират на студа със скованост и болка. Намаленото кръвоснабдяване и по-слабата физическа активност засилват оплакванията при хора с артроза, ревматологични и дегенеративни заболявания.

Продължителното излагане на студ също може да причини измръзване. Хората с лошо кръвообращение са изложени на по-висок риск. Предупредителните признаци включват изтръпване, бледа или восъчна кожа, зачервяване или болка. Препоръките са незабавно затопляне на измръзналата област.

Ледът и заледените настилки са една от най-честите причини за травми през зимата. В спешните отделения най-често се приемат пациенти със счупвания на китката, глезена, подбедрицата и шийката на бедрената кост. При възрастните хора тези травми могат да доведат до продължително обездвижване и сериозни усложнения.

Особено опасни са паданията с удар в главата, дори когато първоначално липсват силна болка или видима травма. Симптоми като замайване, гадене, главоболие или сънливост след падане изискват незабавен лекарски преглед.

Не на последно място, студът влияе и върху психиката. Липсата на дневна светлина и намалената активност често водят до умора, понижено настроение и липса на мотивация, което допълнително отслабва имунитета. Най-уязвими са малките деца и възрастните хора, но „никой не е застрахован“.

Затова всички трябва да спазваме няколко прости правила:

Обличайте се добре и пазете крайниците и главата – през тях се губи най-много топлина.

Поддържайте редовна, умерена физическа активност, дори през зимата.

Следете кръвното налягане, особено ако имате хронични заболявания.

Осигурете си достатъчно сън – той е ключов за имунната защита.

Проветрявайте помещенията редовно, въпреки студа.

Не приемайте медикаменти и добавки без консултация с лекар.

Потърсете медицинска помощ при симптоми като задух, болка в гърдите, внезапна слабост или продължителна температура.

