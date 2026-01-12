Ето ги кандидатите за ролята на Христо Стоичков: Единият е негово копие (СНИМКИ)

Телевизионният кастинг за ролята на легендарния Христо Стоичков в игралния филм за българския футболист официално започна. "Вече играеш... Стоичков" стартира ударно в ефира на NOVA, а зрителите видяха много желаещи да се превъплътят в образа на Камата. Подобна задача е изключително трудна, тъй като футболистът е жива легенда и сме го гледали много, така че актьорът, който ще влезе в неговата роля, ще носи огромна отговорност.

Този факт не се оказа плашещ за желаещите. Някои бяха доста далеч от образа на Стоичков, други пък се оказаха почти негови копия.

11 избрани да продължат напред

След първоначална пресявка, от 25 души екипът на предаването остави 11, които да продължат да се борят за главната роля в игралния филм за Камата. Ето кои са те:

Ивайло Крушарски

Ивайло Крушарски е играл професионално футбол в продължение на 12 години. Зрителите го познават и от други риалити формати като Survivor и "Един за друг".

Марин Рангелов

Марин Рангелов е актьор, бегач на дълги разстояния и художник.

Ясен Атанасов

Ясен Атанасов е професионален актьор, играл в "Хамлет" на театралната сцена. Той има роля и във филма "Гунди - Легенда за любовта".

Георги Николов-Жорони

Георги Николов-Жорони също е професионален актьор и се е снимал в киното с Жан-Клод Ван Дам.

Даниел Върбанов

Даниел Върбанов е познат на публиката от сериала "Войната на буквите", а отскоро играе и на сцената на Народния театър.

Кристо Стоичков

Няма нищо случайно в името му. Роден е в Испания. И прилича поразително на Христо Стоичков. Именно Кристо се превърна в любимец на публиката, а зрителите твърдят, че той прилича на Камата и външно, и като поведение.

Георг Киряков

Георг Киряков е бил състезател по спортни танци 14 години.

Петър Петров-Перо

Петър Петров-Перо е професионален актьор. Неговата имитация на Христо Стоичков също допадна много на публиката и той е сочен за един от фаворитите.

Йордан Цолов

Детската мечта на Йордан Цолов е била да стане футболист.

Спас Ангелов

Младият Спас Ангелов също получи сериозно одобрение от зрителите на "Вече играеш... Стоичков", макар визуално да е доста далеч от Христо Стоичков.

Матьо Горанов

Само на 19 години, Матьо Горанов също влиза в "мача" за спечелването на ролята.

