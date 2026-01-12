Карлос Насар: Бих се радвал, ако спечеля "Спортист на годината", това е голям приз за мен

Звездата на България в щангите Карлос Насар, който бе избран за "Спортист на годината" за 2024 година, заяви, че ще се радва отново да спечели отличието и за 2025, но подчерта, че би се радвал за всеки един от останалите номинирани атлети. Церемонията за "Спортист на годината" предстои да се проведе, като Насар е сред фаворитите за отличието, но сериозни претенденти са и имена като Александър Николов, Никола Цолов, Алберт Попов и други.

Карлос Насар смята, че всички номинирани атлети заслужават приза "Спортист на годината"

"Дали очаквам да спечеля наградата? Нямам предположения. Бих се радвал, ако спечеля Спортист на годината. Това е голям приз за мен, но бих се радвал за всеки един атлет, тъй като в тази награда участват всички спортове и е трудно да сравняваш на кой успехите са по-добри. Всички заслужават тази награда. Познавам доста от атлетите, гордея се с тях, пожелавам им тази награда. А пък дори и да не я спечелят, трябва да знаят, че всички се гордеем с тях и ги обичаме", заяви Насар пред Gong.bg.

Още: Насар каза кога би напуснал България и отсече: Мога да вдигна тежести, за които конкурентите ми дори не си помислят

Карлос Насар стана световен и европейски шампион през 2025 година, поставяйки нови световни рекорди. Неговата цел и през 2026-а е отново да бъде номер 1 в Европа и в света, а в дългосрочен план иска да спечели втора олимпийска титла на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година. Насар е сред най-добрите атлети не само на Балканите, но и в света - наред с някои от най-големите звезди в световния спорт.

Още: Топ 3 спортисти на България за 2025: Вотът на спортните журналисти на Actualno.com