Това ли ще са носителите на наградите "Оскар"?

Надпреварата за "Оскар" за най-добър филм придоби по-ясни очертания, след като Гилдията на продуцентите на Америка (PGA) обяви годишните си номинации за наградата "Дарил Ф. Занук". Десетте заглавия в основната категория включват утвърдени фаворити за сезона на наградите като "Грешници", "Битка след друга", "Хамнет" и "Върховният Марти", както и няколко филма с по-малки шансове, сред които "Оръжия", "F1: Филмът" и "Бугония".

PGA Nominations: Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures



"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sentimental Value"

"Sinners"

"Train Dreams""

"Weapons"

Наградите на Гилдията на продуцентите се смятат за един от най-надеждните ориентири за изхода от надпреварата за "Оскар"-ите, тъй като преференциалната им система за гласуване почти изцяло съвпада с тази на Американската филмова академия за най-добър филм. В 17 от последните 22 години отличието на PGA е било спечелено от бъдещия носител на "Оскар". Миналата година осем от десетте номинирани от гилдията филма получиха и номинации за "Оскар" за най-добър филм, включително "Анора" на Шон Бейкър, който в крайна сметка грабна и двете награди.

Победителите ще бъдат обявени на церемонията на PGA на 28 февруари в Сенчъри Сити, съобщава БГНЕС.

Край на "Оскар"-ите по телевизията

Припомняме, че в края на декември стана ясно, че излъчването на най-комерсиалните филмови награди по телевизията ще бъде прекратено от 2029 г. и ще бъде пренасочено изцяло в YouTube. Решението представлява радикален завой за филмовата индустрия, която продължава да гледа с резерви към стрийминг платформите, въпреки че зрителите все по-осезаемо се изместват онлайн.

Настоящият договор на ABC за излъчване на "Оскар"-ите изтича през 2028 г., когато ще се проведе церемония номер 100. До този момент каналът, собственост на Disney, ще продължи да предава събитието.

