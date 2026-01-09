Юлиан Костов e номиниран за Актьорските награди като част от "Белият лотос"

Българският актьор Юлиан Костов получи престижна номинация за Актьорските награди (SAG-AFTRA Actor Awards) като част от актьорския състав на изключително популярния сериал "Белият лотос" ("The White Lotus"), съобщиха организаторите на отличията. Екипът на сериала е отличен с номинация в категорията "Най-добър актьорски състав в драматичен сериал" – признание, което се присъжда за силна и въздействаща колективна актьорска игра в телевизионните продукции. Категорията се смята за една от най-ценните, тъй като оценява не индивидуалното изпълнение, а хармонията и взаимодействието между актьорите на екран.

Снимка: Getty Images

Отличията

Церемонията по връчването на наградите SAG-AFTRA Actor Awards ще се състои на 1 март 2026 г. в Лос Анджелис. Отличията са сред най-авторитетните в световната филмова и телевизионна индустрия, тъй като се присъждат от самите актьори – професионалисти в бранша, което им придава особена тежест и престиж.

Номинацията на "Белият лотос" и съответно участието на Юлиан Костов в нея представляват значим успех не само за самия актьор, но и за българското присъствие на международната сцена. Това признание затвърждава позициите му сред все по-търсените европейски актьори в големи международни продукции.

Сериалът "Белият лотус" е получил общо четири номинации.

Юлиан Костов последователно изгражда кариера извън границите на България. Той се превърна в истинска холивудска звезда, като участва в редица международни филмови и телевизионни проекти с глобално разпространение. Работата му с утвърдени режисьори и актьори, както и присъствието му в продукции на водещи платформи, му носят широка разпознаваемост и професионално уважение.