12 януари 2026, 23:33 часа 190 прочитания 0 коментара
Адвокат: Лица без медицинско образование се представят за специалисти и работят нелегално

Медици без дипломи или с фалшиви такива практикуват и извършват манипулации в България. Как да разберем кои са и кой позволява това, коментира адвокатът по медицинско право д-р Мария Петрова в ефира на „Социална мрежа” по NOVA NEWS. „Това, което разкриха ваши колеги, и моята практика показват, че сляпото доверие не винаги се възнаграждава с изграждане на добра връзка лекар – пациент. Доста често то става предпоставка за проблеми, особено когато се гради на информация от социалните мрежи или непроверени източници”, заяви д-р Петрова.

По думите ѝ, за да стане някой правоспособен лекар, освен диплома по медицина, е задължително членство в Българския лекарски съюз. След това започва продължаващо обучение и специализация в конкретна клинична област. „Дълги години младите лекари работят в непосилни условия, учат и практикуват едновременно, което създава предпоставки за злоупотреби”, обясни тя.

„Голяма част от медицинските стандарти предвиждат лекарите-специализанти да работят под контрол на специалисти. Поради кадровия дефицит това често не се случва. Така започнаха злоупотребите”, каза д-р Петрова. Тя даде примери с измислени специалности като репродуктивна медицина или естетична медицина. „Подобни специалности не съществуват. В резултат пациенти биват въвеждани в заблуждение и понякога претърпяват тежки последици”, допълни тя.

