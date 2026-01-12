Спорт:

Лудогорец се прицели в халф от Шампионска лига

Ръководството на Лудогорец стяга сериозно редиците в борбата за титлата в Първа лига и стремежа към достойно представяне в европейските клубни турнири. "Орлите" вече привлякоха левия бек Винисиус Ногейра и си върнаха под наем до края на сезона централния нападател Руан Круз. Сега според медийна информация разградчани търсят подсилване в средата на терена. Voetbalprimeur.be, цитиран от "Тема Спорт" пише, че българският хегемон се е прицелил в норвежкия полузащитник Матиас Расмусен.

Лудогорец иска Матиас Расмусен

Понастоящем халфът защитава цветовете на участника в Шампионската лига Сен Жилоа. През есента 28-годишният футболист е записал седем мача като титуляр в белийското първенство, а осем пъти е влязъл от скамейката. В тези срещи той се е отчел с 2 гола и 1 асистенция. Освен това може да се похвали с 5 двубоя в основната фаза на Шампионска лига.

Причината Рамусен да търси изходящ трансфер от Сен Жилоа е привличането на 23-годишния халф Бесфорт Зенели от шведския Елфсбори. Норвежецът се радва на интерес към себе си. НЕК Неймеген и Лудогорец следят ситуацията около него. Според реномирания портал Transfermarkt пазарната стойност на Матиас Расмусен е 2,5 милиона евро. Все още не са постъпили оферти, но клубовете вече са се свързали с Брюксел. Расмусен има договор с Юнион Сен Жилоа от 2023 г., след като се присъедини от Бран за 1,2 млн. евро. С Юнион той спечели титлата в първенството миналия сезон. 

Джем Юмеров
