Села в Монтанско останаха без ток заради голяма авария

Стотици домакинства от няколко населени места в община Монтана прекараха последната нощ без ток. Голяма авария предизвика спирането на тока за повече от 12 часа в три села и два от кварталите на Монтана. За няколко часа без електричество бяха и много части в центъра на областния град.

Голямата авария, причинила продължителното прекъсване на ток, засегна почти всички абонати в няколко населени места. "Повечето хора си смениха отоплителните уреди с климатици, а 12 часа в това мразовито време да нямаш захранване, е проблем", обясни кметът на село Долна Вереница Ивайло Иванов.

Според него основен и най-съществен проблем за справянето с авариите е това, че пътищата до далекопроводите не се поддържат проходими, малкото аварийни екипи и служители на терен. "Няма как да не се получават и аварии, но като виждам и в колите са им малко хората. Тук в селото, тези които ги видях от енергото, бяха двама човека", добави Ивайло Иванов.

Всички аварии от изминалата нощ в община Монтана са отстранени. Много хора от региона обаче вече са се оборудвали с генератори или пазят старите си печки на дърва.

