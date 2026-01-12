Роналдо вкара, но червен картон коства "мач за 6 точки" на Ал Насър в битката за върха

5-кратният носител на "Златната топка" Кристиано Роналдо отбеляза гол №959 в своята кариера, но и това не беше достатъчно на Ал Насър в голямото дерби на Саудитска Арабия срещу Ал Хилал. "Жълто-сините" отстъпиха с 1:3 в мач, чиято цена метафорично можем да кажем, че беше 6 точки. Така тимът на Жорже Жезус вече изостава на 7 пункта от днешния си съперник, който е лидер в класирането - 31 срещу 38 точки.

Ал Насър загуби от Ал Хилал

В 42-рата минута Ал Насър организира добро нападение. Коман пусна за Роналдо, който се намираше на прекалено изгодна позиция, за да сбърка - 0:1. В първия четвърт час на второто полувреме отборът на Симоне Индзаги получи правото да изпълни дузпа, която бе материализриана от Салем Ал-Даусари за 1:1.

Soy yo o porque cada vez que me sale un gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr es de penal?



959. pic.twitter.com/zBtPmxktqo — ED7 (@theed7_) January 12, 2026

Ситуацията се влоши за "жълто-сините" 180 секунди по-късно, когато вратарят Науаф Ал Акиди получи директен червен картон. В 81-вата минута домакините се възползваха от численото си преимущество. Точен бе Мохамед Кано. След гола Кристиано Роналдо бе заменен от Уесли. В добавеното време Рубен Невеш вкара втората дузпа за своя отбор и сложи точка на спора - 3:1.

Това беше трето поредно поражение за състава на Жорже Жезус след тези от Ал-Ахли (2:3) и Ал-Кадисия (1:2). Ал Хилал пък постигна 18-а поредна победа във всички турнири.

