Кейт Уинслет залитна по режисурата и не може да се спре

Кейт Уинслет няма търпение да режисира отново след като застана зад камерата на филма "Goodbye June". 50-годишната актриса играе главната роля и режисира новия празничен драматичен филм и се надява да застане отново зад камерата в бъдеще след дебюта си на режисьорския стол. "Честно казано, не исках да свършва. Обичах всичко. Обичах развитието. Обичах да работя с моя син. Обичах нашия луд предпродукционен период, самата продукция, монтажа, и микса, корекцията и всичко останало. Обичах всичко. Надявам се да имам възможност да го направя отново", сподели тя в подкаста Screen Talk на "IndieWire".

Снимка: Getty Images

"Goodbye June" ще излезе в кината по-късно този месец, преди да започне излъчването му по Netflix от Бъдни вечер. Филмът разказва историята на четирима братя и сестри, чиито животи се променят, когато здравето на болната им майка се влошава по време на празниците. Кейт Уинслет призна, че излизането на филма по Коледа е било важно за една история за смъртта.

"Коледа е толкова наситено емоционално време за всеки. Това е време, когато всички се събираме заедно, или не. Всички имаме различни ритуали и ритъм, или не, но това е време, когато емоциите са напрегнати и имаш усещането, че часовникът тиктака, докато се приближаваш към големия ден. Всъщност виждах сърцевината на филма като самото семейство. За мен това е филм за семейство, което се изправя пред предстояща загуба", заяви звездата от "Титаник".

Снимка: Getty Images

"Наистина усещаш как семейството започва да се сближава повече, докато тя все повече се отдалечава от тях – и те могат да го направят само заради човека, който си отива. Животът е толкова кратък и ценен, а ние не говорим за загубата, не говорим за смърт и скръб в западната култура, обикновено не сме никак добри в това. И мисля, че това е напомняне да водим онези трудни разговори, защото животът е много кратък", каза още тя.

Още за филма

Сценарият за "Goodbye June" – в който участват още Тони Колет, Джони Флин и Хелън Мирън – е написан от сина на Кейт (от брака ѝ със Сам Мендес) Джо Андерс, а личният характер на историята я е убедил да застане зад камерата на този празничен филм.

Снимка: Getty Images

"Той скоро навършва 22 години. Прочел е много сценарии. Репетирал е реплики с мен отново и отново. Той измисли тази измислена история и това измислено семейство, което виждате в "Goodbye June". Така че, когато прочетох сценария за първи път, той беше невероятно забавен, трогателен, вълнуващ. Имаше всички черти на страхотен сценарий", разказа Уинслет.

"След това прекара следващата година, докато беше на 20, работейки по различни чернови на сценария, и той беше готов. И аз казах: "Мислиш ли, че може би бих могла да го режисирам?" Защото се чувствах толкова близо до материала в този момент, а и усещах, че съм готова. А аз не съм човек, който прави нещата наполовина. Знаех, че не мога да поема тази роля, ако не се чувствам емоционално достатъчно смела, силна, подготвена, и технически наясно какво ще изисква това. И го направих в своята 50-а година от живота си, и не бих могла да бъда по-горда. След толкова много години, през които съм се застъпвала за жени, които влизат в мъжки пространства в тази индустрия, си помислих: "Знаеш ли какво? Ако не го направя сега, може би никога няма да го направя, и ако не го направя, как тогава активно допринасям за промяната на културата?" Само заради това, дори и никога повече да не режисирам, аз го направих", обясни актрисата, цитирана от БГНЕС.

