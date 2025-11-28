За първи път в кариерата си Кийфър Съдърланд пее и танцува в коледен филм (ВИДЕО)

Актьорът Кийфър Съдърланд, който има зад гърба си 40-годишна кариера, казва, че е успял да разшири диапазона на актьорските си умения с ролята си в новия коледен филм "Tinsel Town", предаде Ройтерс. Съдърланд влиза в образа на остаряващия холивудски актьор Брадли Мак. Считан за човек с труден и избухлив характер, Мак вижда как работата му намалява, след като приключва седмата част от своята екшън поредица. Остава без предложения в киното и е принуден да се появи в театрална постановка в Англия. Но вместо на сцена в лондонския Уест Енд, както очаква, Мак се оказва избран за участие в традиционна коледна пантомима в малък град. Широка гама от емоции съпътстват сприятеляването му с колоритните местни колеги и с отчуждената му дъщеря тийнейджърка.

Дъщерята на Роби Уилямс

Снимка: Getty Images

В ролята на Съдърланд му се налага да пее и танцува, което му се случва за пръв път пред камера. "Мисля, че беше трогателно да предадем развитието на герой, който започва филма не като най-добрата версия на себе си, но с помощта на коледния дух и дъщеря си става по-добър. Това е едно много искрено и топло коледно послание", каза Съдърланд на премиерата на филма в Лондон в четвъртък.

"Никога досега не съм участвал в сцена с песни и танци, така че това беше истинско предизвикателство за мен и беше вълнуващо. След 40 години в тази професия да откривам нови неща, които да пробвам, ме изпълва с благодарност", каза 58-годишният Съдърланд.

Във филма участва и Ребъл Уилсън като хореографката на пантомимата - Джил. Актьорския си дебют в лентата прави и 13-годишната Теодора Уилямс - дъщеря на поп звездата Роби Уилямс и актрисата Айда Фийлд. Тя е в ролята на дъщерята на Джил - Кара. "Майка ми ме посъветва да се насладя на мига. Много се притеснявах за акцента си, защото обикновено не говоря с йоркширски акцент. Просто бях във вихъра на момента - и всичко се получи перфектно", каза тя.

"Tinsel Town" е режисиран от Крис Фогин, който си е поставил за цел да създаде филм, който всички поколения могат да гледат заедно по Коледа. Като жест на уважение към британската традиция на пантомимата, във филма участват още Катрин Райън в ролята на агентката на Мак и Дерек Джакоби като Албърт, който е посветил живота си на този сценичен жанр, съобщава БТА.