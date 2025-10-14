Войната в Украйна:

14 октомври 2025, 12:41 часа 292 прочитания 0 коментара
Комедията на Яна Титова "Брънч за начинаещи" събира любими актьори (ВИДЕО)

Без значение дали празнувате Свети Валентин, или Трифон Зарезан, дали предпочитате закуска, или брънч – запазете уикенда около 14 февруари, защото след впечатляващите "Диада" и "Доза щастие" талантливият режисьор Яна Титова се завръща на голям екран с нов пълнометражен филм и с ясното намерение да разсмее зрителите с "Брънч за начинаещи". Свежата българска комедия за сезона излиза на голям екран на 13 февруари 2026 г., за да ни напомни, че изкуството да бъдеш автентичен е най-добрата рецепта да бъдеш щастлив.

В главните роли зрителите ще видят Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Ая Алексиев и Алина Данчева. Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев ще добавят щипка пиперливост в лентата, а като композитор на музиката ще чуем любимия Владимир Ампов – Графа.

Фотограф: Яна Блажева

Няма по-важно хапване за деня от брънча. Особено за изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ – Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева). Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Но всичко е напът да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и още по-ексцентричните им вярвания.

В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

Още за "Брънч за начинаещи"

Създаден от NO BLINK | Pictures, с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков, филмът обещава да се превърне в хит още преди премиерата си. "С този филм исках да говоря за невидимия натиск да изглеждаме перфектни – и за свободата, която идва, когато си позволим да не сме", споделя режисьорката Яна Титова.

"Брънч за начинаещи" е комедия за съвременното ежедневие, в което балансът между амбиции, семейство и хармония често изглежда невъзможен. Филм, който преподава номер едно урок в кухнята на живота: най-ключовата съставка за щастие са хората, с които споделяш преживяването.

Яна Баярова
