"Имам само един паспорт": Джафар Панахи ще се върне в Иран, въпреки че го грози затвор

Известният режисьор Джафар Панахи каза, че планира да се върне в родината си след турнето с новия си филм "Обикновен инцидент" и че никога не е обмислял изгнание, въпреки заплахата от затвор, която го грози в Иран, предаде Асошиейтед прес. По-рано тази седмица съд в Техеран осъди Панахи на една година затвор в негово отсъствие и му наложи двугодишна забрана да напуска Иран, след като го призна за виновен по обвинения в "пропаганда срещу системата", съобщи адвокатът му Мостафа Нили в публикация в социалната мрежа X.

Снимка: Getty Images

Нили каза, че ще обжалва присъдата, която беше произнесена, след като "Обикновен инцидент" получи три отличия на наградите "Готам" в Ню Йорк. Панахи присъства на наградната церемония, преди да отлети за Мароко. "Знам, че филмите, които правя, не се харесват на правителството, но това не е причина да напусна страната си", каза днес режисьорът пред аплодиращата го публика на Международния филмов фестивал в Маракеш.

"Моята страна е мястото, където мога да дишам, да намеря причината да живея и силата да творя", добави той, като посочи, че ще се върне в Иран след края на обиколката за промотиране на филма си следващата година. "Имам само един паспорт. Това е паспортът на моята страна и искам да го запазя. Въпреки че ми беше предоставена възможност, дори и в най-трудните години, никога не съм мислил да напусна страната си и да стана бежанец", каза още кинодеецът.

В битка за "Оскар"

Джафар Панахи е един от най-известните съвременни ирански режисьори и продължава да снима филми, въпреки че през последните 20 години е бил многократно вкарван в затвора, забранено му е било да пътува и е бил поставен под домашен арест от властите в Иран. Той снима "Обикновен инцидент" тайно в страната след седеммесечния си престой в затвора, който приключи през 2023 г., след като режисьорът започна гладна стачка.

Джафар Панахи казва, че се е вдъхновил за филма от историите на свои съкилийници. Франция избра драмата "Обикновен инцидент" за свой кандидат за "Оскар" в надпреварата за най-добър международен филм.

"Работя ден и нощ по кампанията за "Оскар"-ите повече от три месеца. Присъдата дойде насред този процес. Аз обаче ще завърша кампанията и ще се върна в Иран възможно най-скоро.", каза Джафар Панахи, цитиран от БТА.