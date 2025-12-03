Ан Хатауей в роля като никога досега: Музикална звезда в напрегната драма (ВИДЕО)

Следващата година обещава да бъде особено вълнуваща за актрисата Ан Хатауей. Освен, че отново ще я видим като Андреа Сакс в продължението на "Дяволът носи Прада", тя ще се превъплъти в поп звездата Мери в предстоящата музикална драма "Mother Mary", продукция на A24, режисирана от Дейвид Лоуъри ("Зеленият рицар", "The Old Man & The Gun"). Филмът е описан като "психосексуален поп трилър" и разглежда напрегнатите отношения между Мери и нейната стара приятелка и дизайнерка на мода Сам (Микаела Коел), която първа ѝ помага да създаде публичния си образ на дива.

Anne Hathaway stars in David Lowery’s ‘MOTHER MARY’



In theaters Spring 2026. pic.twitter.com/UbQgXvla2M — Film Updates (@FilmUpdates) December 2, 2025

Сюжет, герои и творчески екип

В центъра на историята е Мери, която преждевременно прекратява турнето си след емоционална криза и се обръща към Сам, за да създадат заедно рокля. Подробностите за сюжета се пазят в тайна, но трейлърът, пуснат през декември 2025 г., дава първи поглед към Хатауей като поп звезда и сложната ѝ връзка с Коел.

First poster for ‘Mother Mary’ starring Anne Hathaway & Michaela Coel.



Featuring music by Charli xcx, FKA twigs & Jack Antonoff. pic.twitter.com/EpAeHLXOvc — Pop Base (@PopBase) December 1, 2025

Освен Ан Хатауей и Микаела Коел, във филма участват FKA Twigs, Хънтър Шейфър и Кая Гербер.

Ан Хатауей споделя, че за нея ролята е уникално предизвикателство, което изисква да се откаже от контрола и да приеме ролята на начинаеща актриса, което ѝ носи скромност и нова перспектива.

"Трябваше да се подчиня на това да бъда начинаеща. Скромността в тов да се появяваш всеки ден, знаейки, че ще се справяш зле. И това трябва да е приемливо. Не си "лоша". Просто си начинаеща. За да стигна до това състояние на ума, трябваше да се откажа от някои неща, от които беше трудно да се откажа. Беше добре дошло, но беше трудно, както могат да бъдат трудни трансформационните преживявания", казва Хатауей пред "Vogue", цитирана от "Variety"

Оригиналната музика за филма е създадена от Charli XCX, Джак Антъноф и FKA Twigs, като самата Хатауей изпълнява част от песните. Режисьорът Дейвид Лоуъри определя Mother Mary като "странен, странен филм", частично вдъхновен от "Дракула" на Франсис Форд Копола, и споделя, че процесът на снимки е бил изненадващ дори за него, пишат от The Guardian.

Очакванията

Премиерата на филма е планирана през април 2026 г., като точна дата още не е обявена. Очакванията за "Mother Mary" са високи – трейлърът вече създаде вълнение сред феновете, които са любопитни да видят Хатауей в напълно нова роля и динамиката ѝ с Коел.

Следващата година е обещаваща и за двете актриси. Хатауей ще участва още в "Дяволът носи Прада 2", "Flowervale Street", "Verity" и епоса на Кристофър Нолан "Одисея". Коел, която наскоро игра по-малки роли в "Black Panther: Wakanda Forever и Mr and Mrs Smith", ще участва в "The Christophers" заедно с Иън Маккелън, а също така работи по "First Day on Earth", продължение на хитовия сериал "I May Destroy You".

Певицата Charli XCX, освен за "Mother Mary", ще осигури музиката и за новата версия на "Wuthering Heights" на Емералд Фенъл, а през януари ще играе и себе си в сатиричната комедия "The Moment".

