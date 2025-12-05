Войната в Украйна:

Почина емблематичен актьор от "Mortal Kombat"

Всички фенове на филмите по любимата игра "Mortal Kombat" познават този човек и са го гледали със затаен дъх. Уви, той ни напусна на 75 години. Става дума за актьора Кери-Хироюки Тагава, известен с ролите си във филмите "Последният император", "Човекът във високата крепост“ и "Mortal Kombat", е починал в четвъртък в Санта Барбара, Калифорния. Пенни Вискара, публицистът на г-н Тагава, и Марджи Вайнер, неговият мениджър, потвърдиха смъртта му и заявиха, че причината е усложнения от инсулт. Г-н Тагава е бил със семейството си, когато е починал, добави г-жа Вискара. 

През кариерата си, продължила повече от три десетилетия, г-н Тагава е участвал в десетки филми и телевизионни продукции. Пробивът в кариерата му настъпва в началото, когато е избран за роля в "Последният император" на Бернардо Бертолучи, спечелил "Оскар" през 1987 г. "Беше невероятно. Знаете ли, изведнъж да работиш с един от десетте най-добри режисьори в света", каза Тагава в интервю за A.V. Club през 2015 г.

Следват роли в редица високопрофилни проекти, включително филма за Джеймс Бонд "Уполномощен да убива" от 1989 г. Г-н Тагава играе ролята на импулсивния Еди Сакамура в "Изгряващото слънце", филмовата адаптация от 1993 г. на романа на Майкъл Крайтън с участието на Шон Конъри и Уесли Снайпс.

Повратна точка в кариерата

По-късно през 90-те години идва това, което Тагава описа като повратна точка в кариерата му: ролята на крадеца на души магьосник Шанг Цунг във филмовата адаптация от 1995 г. на хитовата бойна видеоигра "Mortal Kombat". Той повтаря ролята си в следващите филми и телевизионни сериали "Mortal Kombat", а също така озвучава герои от видеоигрите в поредицата. Тагава също така участва в "Пърл Харбър" (2001) и филма "Мемоарите на една гейша" от 2005 г.

По-късно в кариерата си той получава главната роля в "Човекът във високата крепост" на Amazon, която има премиера през 2015 г. Тагава играе ролята на Нобусуке Тагоми, японски министър на търговията, който се опитва да предотврати нова война, в тази адаптация на едноименния роман на Филип К. Дик, който представя свят, в който силите на Оста са излезли победители след Втората световна война, припомня "The New York Times".

Яна Баярова
