Почина емблематичен актьор от "Mortal Kombat"

Всички фенове на филмите по любимата игра "Mortal Kombat" познават този човек и са го гледали със затаен дъх. Уви, той ни напусна на 75 години. Става дума за актьора Кери-Хироюки Тагава, известен с ролите си във филмите "Последният император", "Човекът във високата крепост“ и "Mortal Kombat", е починал в четвъртък в Санта Барбара, Калифорния. Пенни Вискара, публицистът на г-н Тагава, и Марджи Вайнер, неговият мениджър, потвърдиха смъртта му и заявиха, че причината е усложнения от инсулт. Г-н Тагава е бил със семейството си, когато е починал, добави г-жа Вискара.

RIP Cary-Hiroyuki Tagawa. I will never forget your iconic role as Shang Tsung. Mortal Kombat was a big part of many children's lives when I was growing up and your performance was a gift to all of us. pic.twitter.com/w1D0iZRiQX — Damaged Sector (@DamagedSector) December 5, 2025

През кариерата си, продължила повече от три десетилетия, г-н Тагава е участвал в десетки филми и телевизионни продукции. Пробивът в кариерата му настъпва в началото, когато е избран за роля в "Последният император" на Бернардо Бертолучи, спечелил "Оскар" през 1987 г. "Беше невероятно. Знаете ли, изведнъж да работиш с един от десетте най-добри режисьори в света", каза Тагава в интервю за A.V. Club през 2015 г.

Actor Cary-Hiroyuki Tagawa, known for his roles as Shang Tsung in Mortal Kombat (1995), Nobusuke Tagomi in The Man in the High Castle, and Chang in The Last Emperor (1987), has passed away at 75. pic.twitter.com/TVSsFML88C — IGN (@IGN) December 5, 2025

Следват роли в редица високопрофилни проекти, включително филма за Джеймс Бонд "Уполномощен да убива" от 1989 г. Г-н Тагава играе ролята на импулсивния Еди Сакамура в "Изгряващото слънце", филмовата адаптация от 1993 г. на романа на Майкъл Крайтън с участието на Шон Конъри и Уесли Снайпс.

Още: Почина известен дизайнер, носител на "Оскар"

Повратна точка в кариерата

Снимка: Getty Images

По-късно през 90-те години идва това, което Тагава описа като повратна точка в кариерата му: ролята на крадеца на души магьосник Шанг Цунг във филмовата адаптация от 1995 г. на хитовата бойна видеоигра "Mortal Kombat". Той повтаря ролята си в следващите филми и телевизионни сериали "Mortal Kombat", а също така озвучава герои от видеоигрите в поредицата. Тагава също така участва в "Пърл Харбър" (2001) и филма "Мемоарите на една гейша" от 2005 г.

Още: Никол Шерцингер нокаутира мъжа си в стил "Mortal Kombat" (ВИДЕО)

По-късно в кариерата си той получава главната роля в "Човекът във високата крепост" на Amazon, която има премиера през 2015 г. Тагава играе ролята на Нобусуке Тагоми, японски министър на търговията, който се опитва да предотврати нова война, в тази адаптация на едноименния роман на Филип К. Дик, който представя свят, в който силите на Оста са излезли победители след Втората световна война, припомня "The New York Times".