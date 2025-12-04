Любопитно:

Фестивалният фаворит "Един тъжен и красив свят" открива Sofia MENAR

04 декември 2025, 08:51 часа 182 прочитания 0 коментара
Ливанското предложение за чуждестранен "Оскар" "Един тъжен и красив свят" ще открие 18-ото издание на фестивала за кино от Близкия изток, Централна Азия и Африка Sofia MENAR. На 15 януари в Дома на киното зрителите ще видят премиерно най-награждавания ливански филм за последните пет години.

Любовната история на Нино и Ясмин, на фона на сложната обстановка в Бейрут, спечели наградата на публиката на кинофестивала във Венеция, както и призовете за най-добър филм в Любляна, Валядолид, Лос Анджелис и Хамбург, а режисьорът Сирил Арис беше отличен на форума в Монпелие.

"Имало едно време в Газа" също ще има своята премиера в рамките на Sofia MENAR. Филмът на братята Насер спечели награда за режисура от фестивала в Кан, а на наскоро завършилия кинофорум в Кайро получи цели три отличия: "Сребърна пирамида" за най-добри режисьори на Тарзан и Араб Насер, наградата за най-добър актьор на Маджд Ейд и наградата за най-добър арабски филм.

Добрият, лошият и злият мерят сили в окупирана Газа под дронове и снаряди. Лошият е Осама - държи квартална закусвалня, но тя е само параван за дребния му наркобизнес. Снася информация на злото ченге Сами, за да си купува спокойствие. Добрият Яхия по цял ден продава фалафели и подготвя пратки с опиати, но не знае, че един ден ще е звезда в поръчков филм на Министерство на културата. Историята на двама каубои и корумпиран шериф, които превръщат една палестинска мелодрама в истински екшън.

Мащабната копродукция между Китай, Казахстан и Иран "Любов в Сиан" ще представи сложните отношения в мултикултурната връзка на Аяна и Сангар. Филмът е изпълнен с прекрасни пейзажи от Сиан, а сценарист е легендарната иранска режисьорка Наргес Абяр, която зрителите на Sofia MENAR отлично познават, благодарение на филмите ѝ "Дъх", "Пакистанска гълъбица" и "На пълна луна".

Част от програмата на фестивала ще е и "Лято" на ветерана Махмуд Калари. Най-уважаваният оператор в иранското кино е работил с легенди като Киаростами, Махмалбаф, Панахи и Маджиди, а във филмографията му откриваме класики като "Вятърът ще ни понесе", "Раздяла", "Баба Азиз", "Ширин", "Плачеща върба", "Риба и котка"... Но понякога Калари сяда и на режисьорския стол и тази година ще имаме удоволствието да гледаме най-новия му филм "Лято", отличен с 4 награди от фестивала Фаджр в Техеран.

Фокусът на Sofia MENAR ще бъде върху индийското кино. Програмата включва пет от най-награждаваните продукции през последните години: комедиите "Развален английски" и "Веднъж се живее", звездния "1983" с Ранвир Синх, Дипика Падуконе, Сакиб Салим и Панкадж Трипати, отличения с "Оскар" "РРР: Ръмжи, реви, режи" и класическия "Пролог към една невъзможна любов", чиято прожекция ще бъде съпътствана със специална вечер, посветена на индийската поезия.

По време на фестивала за първи път у нас ще бъде показано дигитализираното копие на класическия филм на Теуфик Салех "Измамените" от 1972 г. Филмът е по повестта "Мъже под слънцето" на палестинския автор Гасан Канафани. Инициативата е съвместно с Българската национална филмотека.

Специална прожекция ще има и един любим филм на българските зрители - "Храна за душата" на Фатих Акин, като публиката ще има възможността да гледа продукцията на 35 мм лента. Прожекцията е в памет на Бирол Юнел, който ни напусна преди 5 години.

Преди началото на Sofia MENAR, на 20 декември от 19:00 часа в Дома на киното, ексклузивно ще бъде показан филмът "Живот сред талибани", отличен с Голямата награда на фестивала Human Doc във Варшава. Преди прожекцията, организаторите на фестивала Здравко Григоров и Ангел Хаджийски, ще споделят с публиката за своите преживявания в Афганистан.

Над 50 игрални, документални и късометражни филми ще имат своята премиера в рамките на Sofia MENAR.

Фестивалът ще продължи до 1 февруари в салоните на Дома на киното, Културен център G8, Одеон, Влайкова и Евро синема.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
