Излезе трейлър на "Рицарят на Седемте кралства“, предистория на "Игра на тронове" (ВИДЕО)

Представиха официалния трейлър на предстоящия сериал "Рицарят на Седемте кралства" - трогателна история от света на Вестерос за приключенията на едно необичайно дуо. Сериалът е предистория на "Игра на тронове", третата телевизионна продукция на поредицата "Песен за огън и лед" на Джордж Р. Р. Мартин и е базиран на новелата "Странстващият рицар" от сборника "Рицарят на Седемте кралства". Премиерата е на 19 януари 2026 в HBO Max.

Повече за "Рицарят на Седемте кралства"

Действието се развива един век преди събитията от "Игра на тронове" и проследява двама герои, които скитат из Вестерос - младият, наивен, но и смел рицар, сир Дънкан Високия, и неговият дребен оръженосец Ег. По това време на Железния трон седи родът Таргариен и споменът за последния дракон все още не е изчезнал от паметта на живите. А героите дори не подозират, че ги очакват велики съдби, мощни врагове и смели подвизи.

Актьорският състав включва Питър Клафи като Дънкан Високия, Декстър Сол Ансел като Ег, Даниел Ингс като сир Лионел Баратеон, Бърти Карвел като Бейлор Таргариен, Дани Уеб като сир Арлън от Пенитрий, Сам Спруел като Мекар Таргариен, Шон Томас като Раймън Фосоуей, Фин Бенет като Ерион Таргариен, Едуард Ашли като сир Стефон Фосоуей, Танзин Крауфорд като Тансел, Хенри Аштън като Дерон Таргариен, Юсеф Керкур като Пейт Стоманата, Том Вон-Лолър като Плъмър, Даниел Монкс като сир Манфред Дондарион.

Сериалът е създаден от Джордж Р. Р. Мартин, който е и изпълнителен продуцент, както и от Айра Паркър, която е и шоурънър и изпълнителен продуцент.