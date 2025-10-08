Мания по страха като жанр: Хорърът завладява киното, интернет и литературата

Хелоуин наближава, а с него идва и шествие от тикви, съмнителни костюми и... безкрайни филми на ужасите, особено по стрийминг платформите. Някога смятан за по-нискокачествен жанр, запазен за тийнейджъри, търсещи силни усещания, хорърът сега е печеливш мейнстрийм.

Според Statista жанрът е особено популярен в Мексико (47% фенове), Испания (41%) и Съединените щати (39%). Франция не е по-назад: 30% от населението разпознава чувство за виновно удоволствие в треперенето пред филм на ужасите.

Цифрите потвърждават това. Вземете например „Заклинанието: Последно причастие“, който излезе във френските кина на 10 септември. С над милион гледания през първата си седмица, филмът със скромен бюджет (55 милиона долара или 47 милиона евро) беше голям хит. Само месец по-късно световните приходи достигнаха 400 милиона долара (около 342 милиона евро).

Междувременно в TikTok, където смущаващите или плашещи видеа са популярни, хаштагът „аналогов ужас“ надмина 2,3 милиарда гледания през 2024 г.

Хорър навсякъде

Страхът не е просто жанр, представляващ интерес за седмото изкуство. Литературата също се справя добре. Романите на ужасите на Стивън Кинг редовно се появяват в списъците с бестселъри, а романът „Франкенщайн“ се продава в 40 000 екземпляра всяка година, само в английската версия.

"В един понякога плашещ свят публиката трябва да намери начин да се справи с тревожността си." Това казва писателя Клей Маклауд Чапман пред "Куарц". Страховете от реалния свят са пряко или косвено интегрирани в ежедневието ни, а бягството от реалността в метафорични ужаси сякаш предлага необходимия балсам . Той посочва, че разнообразието на жанра насърчава неговия растеж. Издателите са взели това предвид, преиздавайки класики, като същевременно насърчават ново поколение автори.

Изследователи от Датската лаборатория за изследване на страха смятат, че гледането на филм на ужасите е подобно на терапия с контролирана експозиция. Страхът се екстернализира чрез киното, което улеснява ежедневното управление на тревожността. Това е парадоксът на ужаса : хората търсят убежище в него за утеха. Други изследвания също така показват, че страшното съдържание може да изпита управлението на стреса. С възможността по всяко време да натиснете пауза, да напуснете киното или да затворите книгата.

Този механизъм не е нов. От емблематичните чудовища на Universal по време на Голямата депресия като Франкенщайн до Годзила или „Нашествието на крадците на тела“, вкоренени в параноята на Студената война, всяка епоха на криза е виждала процъфтяване на жанра. Нашето време не е изключение: между пандемиите, изменението на климата и геополитическата нестабилност, изглежда логично да видим умножаване на продукциите на ужасите.

Студия като Blumhouse и A24 са изградили империи от нискобюджетни филми и хитри маркетингови стратегии. Страхът е доходоносен бизнес и той няма да изчезне скоро.