Международният филмов фестивал "Срещу течението": Истории за смелост и надежда до 16 октомври в София

Международният филмов фестивал "Срещу течението" започна на 29 август и ще продължи до 16 октомври в София с основни локации клуб Строежа, Дом на киното и Кино Кабана, съобщават организаторите. Като наследник на международния филмов фестивал "На брега" със седем издания зад гърба си, "Срещу течението" започва с нов облик и се концентрира предимно в столицата. Фестивалът има фокус върху късометражното кино и показва социално ангажирани филми, в които каузата, личният пример и желанието за промяна са водещи мотиви. Над 50 документални, игрални и анимационни продукции ще ни отведат на местата, където вдъхновението и надеждата за по-добър живот не подлежат на съмнение.

Още: Уди Алън: Бих искал да режисирам Тръмп в ролята му на президент

"Срещу течението" включва 12 прожекции на филми от над 15 държави като специално място в селекцията е отредено и на българското кино. В тазгодишното издание на фестивала ще гледаме филми, свързани с опазването на околната среда, които засягат актуални екологични проблеми, продукции за спорт и приключения, за изкуство и градска среда, както и истории за личностите, които вървят срещу течението и провокират обществото със смелостта и мечтите си.

Сред премиерните български заглавия са "Майката на Роза" на Камелия П. Петрова, посветен на емоциите, страховете и дилемите, които разкъсват една бъдеща майка, както и "Fun Casual Dates" – късометражен филм за сблъсъка в представите между онлайн запознанството и първата среща на живо.

Официално откриване и акценти

Официалното откриване на фестивала ще бъде на 11 септември (четвъртък) в клуб Строежа от 19 часа, когато ще изгледаме 5 филма в рамките на 2 часа, за да продължим след това с парти и музика на живо.

"Срещу течението" е в Дом на киното между 12 и 14 септември. Първата прожекция е запазена за филма "Да летиш с плавници" на Мария Аверина. Картини, пърформанси, експерименти, електронна музика, звучаща в пространствата на две старинни къщи в малък италиански град, разгорещени разговори за съвременното изкуство, трогателни срещи с най-близки хора и места в България след 50 години раздяла. Това са само фрагменти от историята на художника Алцек Мишев, в чиято история са включени и неговите приятели – литературните критици Светлозар Игов и Михаил Неделчев, преводачът и поет Кирил Кадийски, както и аниматорът Теодор Ушев.

Още: Джуд Лоу, който изигра Путин: "Предизвикателство беше безизразното му лице" (ВИДЕО)

Прожекциите в Кино Кабана са между 26 и 28 септември, където в последните топли дни ще можем да гледаме кино под открито небе и да се вдъхновим от истории за лондонския квартал Сохо, Бургаския театър и пътуването на един матрак.

Официалното закриване на "Срещу течението" е на 16 октомври в клуб Строежа, където освен прожекция на късометражни филми, ще се състои и награждаването на най-добрите филми и кино творци, участвали във фестивала.

Повече за програмата на фестивала можете да откриете тук. Билети за прожекциите се продават в мрежата на ePay Go.

Международен филмов фестивал "Срещу течението" се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Национален Филмов Център, Столична община, клуб Строежа, Дом на киното и Кино Кабана.

Още: "Златна Афродита" за "Любовницата на Кандински" на 33-тото издание на фестивала "Любовта е лудост" (ВИДЕО)