Почетна "Златна палма" и за вечната Барбра Стрейзънд

Американската певица, актриса и режисьорка Барбра Стрейзънд ще получи почетна "Златна палма" на кинофестивала в Кан, предадоха осведомителните агенции, като цитираха организаторите. Отличието ще ѝ бъде връчено на церемонията по закриването на форума, който ще се състои от 12 до 23 май. "С гордост и дълбоко смирение имам щастието да се присъединя към кръга на лауреатите на почетната "Златна палма", чиято работа ме вдъхновява отдавна", казва 83-годишната Стрейзънд, цитирана в съобщение.

Тази почетна награда ще се добави към вече богатата колекция на Стрейзънд, която е сред малкото творци, отличени с награди за кино "Оскар" (две статуетки), за музика "Грами" (десет), за театър "Тони" (една) и за телевизия "Еми" (четири), отбелязва АФП. "Тя е легендарен синтез между Бродуей и Холивуд, между сцената на мюзикхола и големия екран", каза директорът на фестивала Тиери Фремо.

По време на кинофорума ще бъде връчена почетна "Златна палма" и на новозеландския режисьор Питър Джаксън.

Кариерата на Барбра Стрейзънд

Първоначално привлечена от кариерата на актриса, Стрейзънд е забелязана в кабаретата заради изключителния си глас, преди да пробие на Бродуей, припомня АФП. За първата си роля в киното през 1968 г. във филма "Весело момиче" тя печели "Оскар" за най-добра актриса на едва 26-годишна възраст.

След това снима филми под режисурата на Джийн Кели ("Хелоу, Доли!", 1969) и Винсънт Минели ("Мелинда", 1970). През 1973 г. тя формира страстна двойка с Робърт Редфорд във филма "Каквито бяхме" на Сидни Полак. През 1977 г. печели втория си "Оскар" за "Evergreen", оригиналната песен от филма "Роди се звезда", в който също играе главната роля.

Още: Барбра Стрейзънд: Твърде стара съм, за да ми пука за чуждото мнение

За "Йентъл", първият ѝ филм като режисьор (но също и продуцент, и сценарист), "за първи път Холивуд отпуска толкова голям бюджет за продукция на жена режисьор", припомнят от кинофестивала, цитирани от АФП. След това режисира още два филма: "Принцът на приливите" (1991) и "Огледало с две лица" (1996). Барбра Стрейзънд има издадени 37 музикални албума, отбелязва БТА.