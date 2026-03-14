Дензъл Уошингтън ще изиграе Ханибал в мащабен исторически филм

14 март 2026, 8:37 часа 333 прочитания 0 коментара
Дензъл Уошингтън започна работа по най-амбициозния исторически проект на Netflix досега. Легендарният актьор ще влезе в ролята на Ханибал Барка, а снимките стартират това лято в Италия.

Уошингтън е известен с ролите си на исторически личности. След "Оскар"-а за "Тренировъчен ден" преди повече от две десетилетия той неведнъж работи с режисьора Антоан Фукуа по мащабни филмови проекти. Новият филм за Ханибал е шестото сътрудничество между двамата.

Повече за филма, посветен на Ханибал Барка

Ханибал Барка живее между 247 и 183 г. пр.н.е. и е командир на картагенската армия по време на Втората пуническа война. Той нанася поредица от тежки поражения на Рим и в продължение на 15 години контролира голяма част от Южна Италия, което за малко не води до падането на Римската република.

Сценарият е дело на Джон Логан, автор на филми като "Авиаторът" на Мартин Скорсезе и "Гладиатор" на Ридли Скот. Логан е номиниран за "Оскар" три пъти и е известен с работата си по мащабни исторически проекти.

Филмът ще проследи ключовите битки на Ханибал срещу Рим по време на Втората пуническа война. Историческите хроники разказват как той преминава Алпите с бойни слонове и печели знаменитите битки при Тразименското езеро и Кана. По-късно римската армия пренася войната в Северна Африка и го побеждава при Зама, което слага край на военната му доминация.

Снимките ще се проведат в Италия, включително в легендарното студио Cinecittà в Рим, открито през 1937 г., където са създадени някои от най-известните исторически филми.

Оператор на продукцията е Робърт Ричард, работил по филми като Once Upon a Time in Hollywood, The Aviator и JFK. Снимките са планирани за лятото на 2026 г.

Проектът съвпада със стратегията на Netflix да инвестира в големи исторически продукции. Ако филмът оправдае очакванията, той може да се превърне в ключов момент за стрийминг платформите в конкуренцията им с традиционното кино.

Източник: БГНЕС

Весела Софева
Netflix Дензъл Уошингтън Ханибал Барка
Още от Кино
