Брайън Кранстън обезкосмен и гол в трейлъра на новия сериал "Малкълм" (ВИДЕО)

В най-новия трейлър на римейка на сериала "Малкълм" на Hulu, чиято премиера е на 10 април, Брайън Кранстън се подстригва гол и се подлага на интимна грижа от Джейн Качмарек. "Хайде, Дюи. Виждал си го поне хиляда пъти…", казва Хал (Кранстън) на Лоис (Качмарек), като ѝ казва да подстриже по-ниско с машинката си, докато той провежда видеоразговор с Калеб Елсуърт-Кларк, който играе ролята на Дюи в четирисерийното продължение на обичания сериал.

Този комичен момент отразява колко хаотичен и очевидно несправедлив е животът за Малкълм, гениалното средно дете, изиграно от Франки Мюниц, докато той се събира отново с Кранстън, Качмарек и братята и сестрите си в техния дисфункционален дом. "Непрестанното антисоциално поведение на това семейство и безсмислените им късогледи приоритети са токсични за мен", изкрещява Малкълм от отчаяние в друг момент от най-новия трейлър. Сериалът също така връща Кристофър Кенеди Мастерсън (Франсис), Джъстин Бърфийлд (Риз) и Еми Колигадо (Пиама), като към тях се присъединяват новите членове на актьорския състав Кийли Карстен в ролята на Лия, дъщерята на Малкълм, Воън Мъри в ролята на Кели - най-малкият брат на Малкълм, и Киана Мадейра в ролята на Тристан, приятелката на Малкълм.

Миналата година Disney поръча краткосрочното възраждане на "Малкълм в средата", като създателят на сериала Линуд Бумър се завръща като сценарист и изпълнителен продуцент, припомня "The Hollywood Reporter".

Оригиналният сериал дебютира по Fox през януари 2000 г. и се излъчва в продължение на седем сезона, като печели седем награди "Еми", включително за сценарий и режисура през 2000 и 2001 г. Новата версия на минисериала, продуцирана от 20th Television – част от Disney Television Studios – и New Regency, ще се излъчва и в Hulu на Disney+ за абонатите на пакета в САЩ, както и в Disney+ в останалата част на света.

