Отиде си Клаудия Кардинале (ВИДЕО)

Отиде си известната италианскиа актриса Клаудия Кардинале, предаде Франс Прес. Икона на киното от 60-те години, Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст в региона на Париж във вторник, съобщи нейният агент пред AFP. Родена в Тунис, Клаудия Кардинале е работила с някои от най-големите имена, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верней и Серджо Леоне. Звездата от 60-те години очароваше публиката по целия свят с чувствения си поглед, който я превърна в муза на Лукино Висконти и Федерико Фелини.

През месец октомври 2015 година посещава България по повод премиерата на българския филм „Имало едно време един уестърн“ (Twice upon a time in the West) на режисьора Борис Десподов, в който актрисата играе себе си. По време на посещението си в България получава титлата „доктор хонорис кауза“ на Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов".

С ярката си красота и дрезгав глас Кардинале не само очарова най-големите италиански режисьори, но и играе редом с повечето от водещите мъже на своето време, от Бърт Ланкастър до Ален Делон и Хенри Фонда. Тя почина на 87-годишна възраст в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си, съобщи агентът й за AFP. „Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артистка“, каза Лоран Саври в свое послание.

Това, което се превръща в приказна кариера, започва като кошмар. Като тийнейджърка е изнасилена от филмов продуцент и забременява. С малко възможности по това време, тя взема трудното решение да отгледа сина си Патрик и да се опита да „спечели прехраната си и независимостта си“ от киното, въпреки че никога не е искала да се занимава с филми.

„Направих го за него, за Патрик, детето, което исках да задържа въпреки обстоятелствата и огромния скандал“, каза тя пред френския вестник „Le Monde“ през 2017 г. „Бях много млада, срамежлива, пуританска, почти дива. И без никакво желание да се излагам на снимачните площадки“, разказва по-късно тя.