Войната в Украйна:

Отиде си Клаудия Кардинале (ВИДЕО)

24 септември 2025, 00:35 часа 578 прочитания 0 коментара
Отиде си Клаудия Кардинале (ВИДЕО)

Отиде си известната италианскиа актриса Клаудия Кардинале, предаде Франс Прес. Икона на киното от 60-те години, Клаудия Кардинале почина на 87-годишна възраст в региона на Париж във вторник, съобщи нейният агент пред AFP. Родена в Тунис, Клаудия Кардинале е работила с някои от най-големите имена, сред които Лукино Висконти, Федерико Фелини, Ричард Брукс, Анри Верней и Серджо Леоне. Звездата от 60-те години очароваше публиката по целия свят с чувствения си поглед, който я превърна в муза на Лукино Висконти и Федерико Фелини.

През месец октомври 2015 година посещава България по повод премиерата на българския филм „Имало едно време един уестърн“ (Twice upon a time in the West) на режисьора Борис Десподов, в който актрисата играе себе си. По време на посещението си в България получава титлата „доктор хонорис кауза“ на Националната академия по театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов".

С ярката си красота и дрезгав глас Кардинале не само очарова най-големите италиански режисьори, но и играе редом с повечето от водещите мъже на своето време, от Бърт Ланкастър до Ален Делон и Хенри Фонда. Тя почина на 87-годишна възраст в Немур, близо до Париж, в присъствието на децата си, съобщи агентът й за AFP. „Тя ни оставя наследството на една свободна и вдъхновена жена, както като жена, така и като артистка“, каза Лоран Саври в свое послание.

Това, което се превръща в приказна кариера, започва като кошмар. Като тийнейджърка е изнасилена от филмов продуцент и забременява. С малко възможности по това време, тя взема трудното решение да отгледа сина си Патрик и да се опита да „спечели прехраната си и независимостта си“ от киното, въпреки че никога не е искала да се занимава с филми.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Направих го за него, за Патрик, детето, което исках да задържа въпреки обстоятелствата и огромния скандал“, каза тя пред френския вестник „Le Monde“ през 2017 г. „Бях много млада, срамежлива, пуританска, почти дива. И без никакво желание да се излагам на снимачните площадки“, разказва по-късно тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Клаудия Кардинале почина тъжна вест
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес