Гледаме претенденти за "Оскар" в програмата на Sofia MENAR

Два от филмите, включени в краткия списък за чуждестранен "Оскар", ще бъдат показани на филмовия фестивал Sofia MENAR: предложението на Йордания "Всичко, което остана от теб" и претендентът на Тунис "Гласът на Хинд Раджаб". "Всичко, което остана от теб" ще има ексклузивна прожекция на 31 януари в Дома на киното. Режисьорката Шериен Дебис ("Амрика") събира най-известната арабска актьорска фамилия в своя филм – доайенът Мохамад Бакри дели екран със синовете си Салех и Адам Бакри. Филмът проследява историята на Палестина от средата на миналия век до днешни дни.

Кадър от филма "Всичко, което остана от теб", източник: Sofia MENAR

"Всичко, което остана от теб" спечели наградата на публиката на три от водещите филмови форума по света – в Солун, Сан Франциско и Сидни. Нареди се и сред претендентите за чуждестранен филм на наградите "Независим дух".

Най-награждаваният арабски филм тази година "Гласът на Хинд Раджаб" също ще е част от програмата на Sofia MENAR. Десет години след като на фестивала беше показан дебютният филм на режисьорката Каутер Бен Хания "Бръснача от Тунис", зрителите ще видят и най-новия ѝ филм, отличен с наградата на журито от фестивала във Венеция.

Източник: Sofia MENAR

Хинд Раджаб е едва на шест, а кошмарът на войната вече я връхлита с пълна сила. Заклещена на задната седалка на смазана след обстрел кола, тя бедства сред мъртви тела и счупени стъкла. Търси помощ по телефона от доброволците на Червения полумесец. Гласът ѝ е глас на всички палестински деца, на страх, че ще се събудят сами утре и на надежда, че някой ще ги чуе.

Още акценти от Sofia MENAR

Кадър от филма "Свидетелката", източник: Sofia MENAR

Още един фестивален фаворит ще имат възможност да видят зрителите на Sofia MENAR през януари – съвместният проект на Надер Саивар и Джафар Панахи "Свидетелката", отличен с наградата на публиката на фестивала във Венеция.

Легендата на иранското кино Мариам Бубани влиза в ролята на пенсионираната учителка по балет Тарлан, която става свидетел на убийството на своя ученичка от съпруга ѝ. Мъжът е важна обществена фигура, затова полицията отказва да навлиза в подробности около разследването и предпочита набързо да приключи случая. Но Тарлан е твърдо решена виновникът да бъде наказан, дори това да съсипе живота ѝ.

Кадър от филма "Пазителят на полето", източник: Sofia MENAR

Най-добрият ирански филм за 2025-а година, според фестивала "Фаджр" в Техеран, "Пазителят на полето" също ще има своята премиера по време на Sofia MENAR. Три от най-големите звезди на иранското кино: Хади Хеджазифар, Али Мозафа и Бабак Карими, застават пред камерата на Мохамад Керадмандан. Режисьорът заснема истинската история на отвлечено малко момиче в отдалечено село.

Един от най-награждаваните турски филми за изминалата година "Затворен кръг" ще бъде част от програмата на фестивала. С призове за най-добра актриса (Серпил Гюл) и сценарий от Анкара, награди за режисура и сценарий от кинофорума в Адана и голямата награда за най-добър филм от фестивала в Прищина, филмът на Еркан Тахушоглу ни пренася в дома на заможно истанбулско семейство, където една от прислужниците претърпява инцидент, който води до серия от неблагоприятни обрати.

Над 50 игрални, документални и късометражни филма ще имат своята премиера в рамките на Sofia MENAR. Пълната програма на фестивала е налична на сайта: https://menarfest.com/. Фестивалът ще продължи до 1 февруари в салоните на Дома на киното, Културен център G8, Одеон, Влайкова и Евро синема, както и онлайн до 8 февруари.