Последна прожекция за сезона на филма "Аз съм тук": Изкуството няма възраст

Може ли изкуството да променя животи? Да укрепва физическото и емоционалното здраве? Да свързва поколенията и да предотвратява социалната изолация? С тези въпроси започва документалният филм "Аз съм тук", който ще има своята последна прожекция за сезона на 16 септември от 20:00 часа на театралната сцена на Vidas Art Arena с вход свободен. Всеки, закупил билет за събитие на Fest Team през ticketstation.bg, може да подпомогне финансово програмата "Аз съм тук", за да даде възможност тя да продължи и в бъдеще.

Снимка: Fest Team

Филмът проследява тримесечната програма на проекта "Аз съм тук", реализирана през 2024 година, в която се включват хора на възраст между 60 и 85 години. Под ръководството на професионални преподаватели, участниците се впускат в уроци по танци – преживяване, което носи не само движение, но и нови приятелства, увереност и сила да започнеш отначало. Наред с оздравителното движение, програмата включва и кино прожекции, дискусии и социални иновации. Първата, от които, е въвеждането на "културен паспорт" – система за социален кредит, която за първи път в България осигурява на участниците безплатен достъп до над 60 културни събития от програмата на Vidas Art Arena. Друга новост е и междугенерационно обучение чрез танц, в което младежи от Dance Station станаха ментори и партньори на възрастните участници.

Снимка: Fest Team

В хода на проекта режисьорският екип – съставен от Надежда Дичева, създател на филма и програмата "Аз съм тук", и Иван Боров – събира искрени и лични интервюта с участници и техните преподаватели. В тях те разказват за промяната, която танцът внася в живота им, за откриването на нов смисъл и за преодоляването на усещането за "дългото време на старостта" в България. "Аз съм тук" е филм за смелостта да бъдеш видим, за нуждата да се грижиш за себе си и за важността на културната принадлежност във всяка възраст. След прожекцията екипът ще предложи и специална дискусия с гости и публика – възможност за обмен на идеи и опит по темите за активното стареене, социалната интеграция и ролята на изкуството като социален инструмент.

Документалният филм е част от проекта за достъп до изкуство "Аз съм тук", реализиран със съдействието на Fest Team и Vidas Art Arena. Филмът е заснет на български език с български субтитри, а входът за прожекцията е свободен. Инициативата е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Fest Team, финансирана по програма "Социални иновации" на Столична община 2025.