Войната в Украйна:

Последна прожекция за сезона на филма "Аз съм тук": Изкуството няма възраст

15 септември 2025, 11:38 часа 277 прочитания 0 коментара
Последна прожекция за сезона на филма "Аз съм тук": Изкуството няма възраст

Може ли изкуството да променя животи? Да укрепва физическото и емоционалното здраве? Да свързва поколенията и да предотвратява социалната изолация? С тези въпроси започва документалният филм "Аз съм тук", който ще има своята последна прожекция за сезона на 16 септември от 20:00 часа на театралната сцена на Vidas Art Arena с вход свободен. Всеки, закупил билет за събитие на Fest Team през ticketstation.bg, може да подпомогне финансово програмата "Аз съм тук", за да даде възможност тя да продължи и в бъдеще.

Още: Прочутият Тони Сервило лично ще представи "Помилване" на Синелибри

Още за "Аз съм тук"

Снимка: Fest Team

Филмът проследява тримесечната програма на проекта "Аз съм тук", реализирана през 2024 година, в която се включват хора на възраст между 60 и 85 години. Под ръководството на професионални преподаватели, участниците се впускат в уроци по танци – преживяване, което носи не само движение, но и нови приятелства, увереност и сила да започнеш отначало. Наред с оздравителното движение, програмата включва и кино прожекции, дискусии и социални иновации. Първата, от които, е въвеждането на "културен паспорт" – система за социален кредит, която за първи път в България осигурява на участниците безплатен достъп до над 60 културни събития от програмата на Vidas Art Arena. Друга новост е и междугенерационно обучение чрез танц, в което младежи от Dance Station станаха ментори и партньори на възрастните участници.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Fest Team

В хода на проекта режисьорският екип – съставен от Надежда Дичева, създател на филма и програмата "Аз съм тук", и Иван Боров – събира искрени и лични интервюта с участници и техните преподаватели. В тях те разказват за промяната, която танцът внася в живота им, за откриването на нов смисъл и за преодоляването на усещането за "дългото време на старостта" в България. "Аз съм тук" е филм за смелостта да бъдеш видим, за нуждата да се грижиш за себе си и за важността на културната принадлежност във всяка възраст. След прожекцията екипът ще предложи и специална дискусия с гости и публика – възможност за обмен на идеи и опит по темите за активното стареене, социалната интеграция и ролята на изкуството като социален инструмент.

Още: Броени дни до началото на 43-ото издание на фестивала "Златна роза"

Документалният филм е част от проекта за достъп до изкуство "Аз съм тук", реализиран със съдействието на Fest Team и Vidas Art Arena. Филмът е заснет на български език с български субтитри, а входът за прожекцията е свободен. Инициативата е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Fest Team, финансирана по програма "Социални иновации" на Столична община 2025.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
кино Fest Team Аз съм тук
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес